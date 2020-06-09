Заслуженный врач РФ похвалил ответственность россиян в борьбе с COVID-19

Москва, 9 июня. Россияне за время действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, приучились к культуре профилактики заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем, не только коронавируса. Соблюдать все меры предосторожности следует и во время поэтапной отмены ограничений. Об этом заявил заслуженный врач РФ, профессор Юрий Фокин.

В интервью «Слово и Дело» Фокин подчеркнул, что жители России должны продолжать ответственно относиться к рекомендациям властей и медиков.

«Самое главное то, что наше население оказалось на удивление законопослушным. И те мероприятия, которые рекомендовались в совокупности с принятыми мерами, в основном жителями выполнялись. И самое главное, что за это время люди приучились к культуре профилактики заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, не только коронавируса. Люди стали соблюдать определенную дистанцию, обрабатывать руки, носить маску в местах скопления людей. И самое главное то, что все эти меры способствовали выходу на плато и снижению числа заболевших вирусом», — подчеркнул профессор.

По его мнению, сейчас уже нет смысла сохранять строгие режимные мероприятия, поскольку ситуация в стране стабилизировалась. При этом он подчеркнул, что забывать о мерах профилактики ни в коем случае нельзя. Начеку должны быть и ответственные органы, отвечающее за противоэпидемиологические мероприятия.

Во вторник стало известно, что половина заразившихся коронавирусом нового типа в России уже полностью выздоровела. К настоящему моменту число вылечившихся достигло 242 397 человек. За последние сутки в стране выписали 11 709 пациентов с коронавирусом. Это максимальный показатель с 26 мая и второй с начала пандемии COVID-19. Во вторник доля поправившихся достигла 49,96%, передает RT.

Напомним, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня в Москве прекращается действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Масочный режим пока сохранится.