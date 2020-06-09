Донбасс сегодня: боевики «Айдара» расстреляли авто с бойцами ВСУ, в армии растет паника

Донбасс, 9 июня. Украинские войска ведут обстрелы ДНР из минометов и ПТРК. Националистов поставили охранять полигон с карантинной бригадой ВСУ. Передовые части украинской армии захлестнула волна дезертирств. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки Донецкая Народная Республика обстреляна пять раз из минометов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Под огнем были Докучаевск, Доломитное, Спартак, Коминтерново и Куликово.

На луганском направлении и линии разграничения с ЛНР тихо. Тем не менее не обошлось без инцидентов. Житель Славяносербска подорвался на старой противопехотной мине, которую установили добровольческие формирования Украины еще в период ведения там боевых действий в 2014 году.

Украинские солдаты не поедут отдыхать

По информации Народной милиции ДНР, украинские бригады, которые должны отбыть в зону силовой операции, не укомплектованы личным составом из-за пандемии коронавируса. К примеру, 35-я бригада морской пехоты, спланированная к отправке на смену 58-й мотопехотной, укомплектована всего на 60%.

С целью срочного решения вопроса командование Операции объединенных сил приказало командирам убывающих на отдых бригад доукомплектовать прибывающие части своими бойцами. Таким образом, сотни бойцов, планировавших увидеться с родными, задержатся на неопределенный срок в Донбассе.

Кроме того, данный факт вызывает панику среди личного состава, который собирался ехать домой, в частях растет количество дезертиров. Из подразделений, входящих в оперативно-тактическую группировку «Восток», за неделю сбежали 30 бойцов. Аналогичная ситуация складывается в 36-й бригаде морпехов ВС Украины, которая спланирована на замену 10-й горно-штурмовой. Личный состав 36-й распределили на карантинные мероприятия в двух полевых лагерях — в Херсонской и Донецкой областях. Инфицированных коронавирусом в бригаде насчитывается уже более 200 человек.

Националисты «Айдара» стреляли по солдатам ВСУ

Выполняя приказ Минобороны Украины, весь личный состав частей, выезжающих из зоны боевых действий по ротации, обязан пройти 21-дневный карантин. О подробностях положения дел в 128-й горно-штурмовой бригаде рассказали в оборонном ведомстве ДНР. Карантинные мероприятия украинские солдаты проведут на полигоне «Ровенский». Вместо встречи с семьями бойцы будут вынуждены три недели заражаться друг от друга вирусом в полевом лагере. Именно поэтому в данной бригаде наибольшее количество солдат, подавшихся в бега.

С целью недопущения массового дезертирства территорию вокруг полигона усилили дополнительными блокпостами, на которых дежурят националисты «Айдара». При попытках личного состава ВСУ пересечь блокпосты отмечаются конфликты и даже перестрелки. Недавно автомобиль с бойцами ВСУ был обстрелян «айдаровцами» в районе одного из блокпостов, поскольку националистам показалось, что машина двигалась с повышенной скоростью. В результате происшествия двое военнослужащих 128-й бригады ВСУ ранены.

Украинский пограничник организовал канал сбыта оружия

В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН рассказали о выявлении украинскими спецслужбами очередного канала контрабанды оружия в зоне Операции объединенных сил. Организатором незаконного сбыта является начальник управления внутренней и собственной безопасности Краматорского погранотряда Чалый, который вошел в преступный сговор с должностными лицами 24-й и 30-й бригад ВСУ. Оружие из зоны ООС по старой доброй традиции вывозилось в другие области Украины.