Всероссийское общество охраны природы рассказало о своем отношении к Грете Тунберг

Санкт-Петербург, 9 июня. Первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов поделился мнением о деятельности Греты Тунберг.

«Мы всегда были сторонниками системного образования. Наш конек — это образование в школе. Был предмет природоведение, дети понимали все про кислород, воду. Потом в 90-е годы это было ликвидировано. У нас много проблем от отсутствия образования. На предприятия отправляют инженеров, которые не получили четкого представления о последствиях ошибок, и мы получаем трагедии наподобие Норильска. Мы считаем, что дети должны вести себя осознанно. Грета получила популярность среди молодежи из-за того, что перестала ходить в школу. Ее грамотно раскрутили. Она стала брендом. У нас много народа, который мы можем заразить экологической повесткой через нее, поэтому у нас нет никакого отторжения», — говорит эколог.