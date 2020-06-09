В МИД РФ заявили об отсутствии позитивной повестки в отношениях Москвы и Вашингтона

Москва, 9 июня. В двусторонних отношениях России и США отсутствует позитивная повестка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, в настоящее время в отношениях между Москвой и Вашингтоном утеряно доверие. Он также добавил, что многие американские политики считают Россию «источником проблем» и исходя из этого принимают свои решения.

«У нас в отношениях в настоящий момент нет позитивной повестки дня, поэтому я считаю, что после нескольких раундов взлётов и падений, мы достигли взаимного разочарования», — пояснил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что санкционная политика, которую Вашингтон активно применяет в отношении России, стала ключевым инструментом внешнеполитической деятельности США.