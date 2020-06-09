Как оппозиция встала на защиту виновного в смертельном ДТП Ефремова

После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова общественность разделилась на два лагеря. Одни призвали наказать актера по всей строгости закона, другие назвали его невиновным, а ответственность за аварию в состоянии алкогольного опьянения возложили на руководство Москвы, генетику, плохие дорогие и отечественный автопром.

В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего гибель человека. Инцидент произошел вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. Водитель, находившийся во встречной машине, скончался.

Ефремов свою вину признал, но несколько позднее его адвокат Вадим Яловицкий опроверг информацию. Актера доставили домой. К нему приехали сотрудники полиции, но артист выходить отказался, сославшись на плохое самочувствие. Родственники также рассказали, что Ефремов терял сознание и настаивали на его госпитализации, но приехавшие на вызов врачи предположили, что актер симулирует.

Отстаивать «невиновность» артиста одной из первых стала его жена Софья Кругликова. Как передал Telegram-канал Life Shot, женщина возложила вину на снотворное, которое Ефремов якобы принял и «мог забыться». Ее слова также опубликовало издание Lenta.ru, но на этом оправдания не закончились.

Позднее в этот же день издание опубликовало статью с еще одним комментарием Кругликовой, которая на этот рассказала о «страшных собутыльниках из правительственных органов».

«Хотела сразу же поехать в Москву. А мне говорят: не езжай, там люди собрались. Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. Миша рассказывал, что они куда-то ездят вместе. Они из каких-то органов, что ли?» — рассказала Кругликова.

В весьма специфичной манере на защиту Ефремова встала и его экс-супруга Ксения Качалина. Женщина в беседе с изданием Teleprogramma.Pro говорила нечетко и, судя по всему, не до конца понимала суть вопросов журналиста. В числе прочего, она рассмеялась, когда узнала о гибели человека по вине актера и заявила, что Ефремова в этой ситуации подставили.

«Михаил — самый любимый и самый красивый. Ефремов не виноват. Его подставили. Он просто супер, а я нахожусь в федеральном розыске», — заявила актриса.

Однако, если в случае с супругами Ефремова можно сослаться на заинтересованность первой и очевидно помраченное состояние другой, то в случае с оппозиционными СМИ и либералами ситуация обстоит несколько иначе. Здесь прослеживается интерес изданий оправдать актера как члена своей «тусовочки» ввиду его антигосударственных взглядов и постоянной критики действий правительства.

Например, издание «Эхо Москвы» ранним утром 9 июня опубликовало мнение колумниста, согласно которому Ефремов был отравлен неким «эликсиром», который в бокал актеру якобы плеснул официант либо собеседник. Очевидно, что материал был удален с сайта, поскольку найти его нельзя, однако в распоряжении нашей редакции остался скриншот поста.

Кроме того, в разделе блогов «Эха» появилась статья под авторством Антона Ореха, который с одной стороны называет Ефремова виновным в гибели водителя Lada, но с другой возлагает вину на «плохие дороги», отвечает за которые правительство Москвы.

К слову, читатели СМИ в комментариях под текстами на тему ДТП с Ефремовым также разделяют это мнение, а также фактически возлагают вину на погибшего, который виноват в том, что ехал на отечественном автомобиле.

Эту позицию занял и главный редактор и основатель издания The Insider (СМИ, замеченное в защите террористов) Роман Доброхотов. У себя в Twitter он обвинил московские власти в причастности к ДТП.

Божена Рынска назвала виновного в гибели человека Ефремова «замечательным», а «крайней» сделала его генетику и объясняемую этим тягу к алкоголю.

Простыми «соболезнованиями» ограничился олигарх Михаил Ходорковский.

На данный момент не все представители оппозиции в России высказались о смертельном ДТП с участием Ефремова, очевидно понимая, что иногда лучше промолчать. Не было реакции и от Алексея Навального, который всюду пытается вставить свое мнение. Однако те, кто все же встал на защиту актера, показали себя циниками, для которых важнее «отмазать» своего человека, нежели поверить в то, что именно он виноват в случившемся, а не «плохие» дороги, наследственность или «эликсиры».