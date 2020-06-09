Автомобиль ВСУ подорвался на мине в Авдеевке

Донецк, 9 июня. В Авдеевке Донецкой области в результате подрыва автомобиля пострадали десять военнослужащих ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По предварительным данным, во вторник около 9.30 (время совпадает с московским) во время движения военного транспорта в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод» последний в колонне автомобиль «Спартан» подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Ранения получили десять военнослужащих ВСУ. Им оказывают медицинскую помощь.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Отметим, Авдеевка находится под контролем украинских силовиков.

Ранее стало известно, что пьяный военнослужащий ВСУ лишился стопы, подорвавшись на «дружеской» мине. Инцидент произошел в районе населенного пункта Катериновка. По данным Народной милиции ЛНР, по приказу командира 1-го батальона 30 бригады ВСУ Кибальникова военнослужащие в районе населенного пункта Катериновка устанавливали минно-взрывные заграждения. «Воспользовавшись отсутствием контроля со стороны командования», группа во главе с младшим сержантом Савеном употребила спиртные напитки. В результате украинские военные сбились с пути и попали в зону ответственности соседней роты. Там глава группы подорвался на мине ПМН-2.