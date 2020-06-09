Ефремов дал первый комментарий о смертельном ДТП

Москва, 9 июня. Заслуженный артист России Михаил Ефремов дал первый комментарий о ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«То, что произошло, это чудовищно. Против ареста я не возражаю, на усмотрение суда», — сказал 56-летний актер.

Сейчас в Таганском суде Москвы проходит заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москве. На скамье подсудимых знаменитый актер театра и кино Михаил Ефремов.

Артисту предъявили обвинение в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек. Звезда, окруженный журналистами, заявил, что считает себя виновным в автомобильной аварии.

Дорожное происшествие случилось накануне вечером на Садовом кольце. Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя с черепно-мозговой травмой экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, утром он умер.

По словам очевидцев, Ефремов был пьян, он еле стоял на ногах и говорил невнятно. Позднее экспертиза показала, что в момент автомобильной аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения.