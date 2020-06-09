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Сильный ливень в Петербурге повалил деревья и подтопил дома

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Сильный ливень в Петербурге повалил деревья и подтопил домаСанкт-Петербург, 9 июня. После нескольких дней жары на Петербург обрушился мощный ливень с грозой и градом.

Сильный ливень в Петербурге повалил деревья и подтопил дома

В результате мощного ливня образовались гигантские лужи. Кроме того, в некоторых районах города непогода повалила деревья и нанесла ущерб инфраструктуре. Так, в одном из дворов Петербурга из-за мощного ливня провалился асфальт.

Сильный ливень в Петербурге повалил деревья и подтопил дома

При этом стихия не смогла повлиять на планы дорожных рабочих, которые продолжили ремонтировать дорожное полотно на улице Крыленко. Даже во время ливня рабочие невозмутимо продолжали ремонтировать дорогу, передает издание «Невские новости».

Сильный ливень в Петербурге повалил деревья и подтопил дома

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Источник: «Невские новости»
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