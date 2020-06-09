Карантинная закупка. Даниловский район (ЮАО) Москвы. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

Сегодня для рейда по магазинам мы выбрали Даниловский район, что в Южном административном округе Москвы.

Значительная площадь района занята промышленными предприятиями. Интересно, как здесь обстоят дела с продуктами и ценами на самые необходимые товары.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: