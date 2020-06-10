Сирия, 10 июня. Боевик, причастный к убийству 16-летней курдской девушки в Африне, был задержан. Взрыв произошел на пути следования военного конвоя РФ в Алеппо. Массовые народные протесты продолжаются в зонах контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обследовали районы Сирийской пустыни на западе Дейр-эз-Зора; обменивались ударами с боевиками на юге Идлиба.

«Джейш Магавир ат-Таура»: публиковала неподтвержденные сообщения о стычках с САА в районе Ат-Танфа на юге Хомса.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрывов у Аш-Шаддади на юге Хасаки и в районе города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: провели обыски в городе Азаз на севере Алеппо; арестовали порядка 35 человек в районе Тель-Абьяда.

Курдские вооруженные бандгруппы: вновь столкнулись с недовольством населения в Дейр-эз-Зоре; подверглись обстрелам протурецких боевиков в районе Тель-Рифата; пережили нападение неизвестных у города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; возобновили принудительную вербовку детей в Ракке.

Российская военная полиция: провела патрулирование на севере Хасаки совместно с ВС Турции; пережила взрыв на маршруте мониторинга на северо-востоке Алеппо.

Соединенные Штаты: перебросили очередной военный конвой в Хасаку.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики снова прибегли к нанесению ударов по контролируемому курдскими бандгруппами району Тель-Рифата. По данным новостного портала Al Nour, обстрелы привели к возгораниям посевов. В результате вспыхнувших пожаров были уничтожены десятки дунамов сельскохозяйственных культур.

Союзники Турции провели рейды в городе Азаз, утверждая, что на территории населенного пункта скрываются террористы «Исламского государства». Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

В минувшие сутки стало известно о задержании виновных в убийстве девушки курдской национальности в кантоне Африн. Как передавал Twitter-канал (Media_Sami_ Al-Halabi), свою вину признал боевик по имени Баян Махмуд Бадхт 27 лет. Также в смерти девушки была замешана жена радикала, она также была взята под стражу. Напомним, тело 16-летней Малики Набих Халиль Джумах было найдено местным фермером в окрестностях Африна в минувшее воскресенье.

Во второй половине дня прогремел взрыв на маршруте следования конвоя российской военной полиции. Детонация СВУ произошла в районе города Кобани на северо-востоке провинции. По данным Центра по примирению враждующих сторон, пострадавших среди российских военнослужащих нет.

Провинция Хомс

Накануне группировка «Джейш Магавир ат-Таура» заявила о стычках с правительственными подразделениями в южной части провинции. В соответствии с заявлением оперативного штаба формирования, террористы вступили в столкновения с сирийскими солдатами западнее оккупированной США 55-километровой зоны, в которой располагается американская военная база «Ат-Танф». Официальные информагентства эти сведения, однако, не подтверждали.

Напомним, «Джейш Магавир ат-Таура» пользуется финансовой поддержкой Соединенных Штатов, тогда как боевики формирования открыто тренируются на базе «Ат-Танф» у западных специалистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Еще больше населенных пунктов, занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), присоединились к митингам против ухудшения уровня жизни. По информации новостного портала Al Nour, народные демонстрации прошли в городах Дибан, Джейдет-Акидат, Аль-Дахла, Аль-Касра и Аль-Хаваидж. Протестующие требовали от курдских боевиков принять меры для борьбы с коррупционерами в подконтрольной SDF администрации.

В то же время в зоне контроля SDF оставляет желать лучшего ситуация с безопасностью. Накануне нападение неизвестных произошло в районе города Аль-Бусейра. Военный источник в сети Twitter (RadioAlKul) передавал, что группа вооруженных лиц открыла огонь в окрестностях населенного пункта. Жертвами налета стали мирный житель и один из курдских боевиков. В совершении вылазки подозреваются члены подпольных ячеек «Исламского государства». Также террористы обвинялись в организации взрыва на пути следования колонны военных автомобилей SDF поблизости от города Шхиль. Отмечалось, что никто из курдских боевиков не пострадал.

Сирийские войска при поддержке Национальных сил обороны****** (NDF) продолжили обследовать пустынные районы у административной границы между Дейр-эз-Зором и Хомсом. Twitter-канал (SteeleSyAA) сообщал, что объединенные отряды проводили обыски в Сирийской пустыне.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба вновь фиксировались перестрелки между военнослужащими Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиками незаконных бандгрупп. Twitter-канал (HalabTodayTV) передавал, что артиллерия САА нанесла удары по зонам дислокации террористов на подступах к населенным пунктам Кафнсафра и Аль-Фатира. Как отмечалось, этому предшествовали провокационные обстрелы со стороны радикалов, которые вынудили многих сирийцев покинуть свои дома.

Накануне в зоне контроля группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенной в РФ, произошли два взрыва. Первый прогремел неподалеку от города Сармин и привел к гибели одного из бывших боевиков формирования. Еще одно СВУ детонировало в административном центре региона — в результате погибли трое детей.

Провинция Ракка

В Ракке возобновилась насильственная вербовка мирных жителей в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF). По информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzorNow), в числе новобранцев находились и несовершеннолетние лица, против призыва которых не раз выступало население оккупированных курдскими боевиками территорий. Предполагается, что это может привести к новой волне народных протестов в провинции.

Пожары вновь охватили районы у линии разграничения курдских бандгрупп и союзных Анкаре формирований. Огонь распространился на полях на окраине деревни Айн Аль-Арус неподалеку от Тель-Абьяда. Позднее неподалеку отсюда прошли массовые аресты — 35 человек были задержаны по подозрению в сотрудничестве с курдскими боевиками.

Минобороны Турции заявило о выявлении СВУ, оставленного террористами Рабочей партии Курдистана (РПК), в зоне операции «Гнев оливок». Оно было уничтожено без нанесения ущерба имуществу гражданских лиц.

Провинция Хасака

Накануне прогремел взрыв в районе города Аш-Шаддади. Информационный портал SOHR передает, что сработало СВУ, установленное на мотоцикле. В результате пострадал гражданский автомобиль. Два человека, находившиеся внутри, погибли.

Жены террористов «Исламского государства», содержащиеся в лагере «Аль-Хол», вновь обвинялись в поджоге палаток. По данным интернет-портала Al Nour, в результате пожара женщина получила травмы. Напомним, родственники джихадистов ИГ1 неоднократно организовывали нападения как на других поселенцев лагеря, так и на его охранников из числа курдских боевиков.

Объединенные силы ВС Турции и военной полиции РФ вновь провели патрулирование местности в районе города Ад-Дербасия. О результатах совместного мониторинга до сих пор ничего неизвестно.

Вечером поступила информация о переброске в Хасаку очередного американского военного конвоя. 40 автомобилей с техникой и материально-техническим обеспечением прибыли со стороны Иракского Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.