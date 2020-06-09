Никита Гусятник: что за праздник, суеверия о духах, что нельзя делать 10 июня

Народный праздник Никита Гусятник отмечается 10 июня (28 мая по старому стилю). Это день памяти исповедника преподобного Никиты Халкидонского. День также связан с древними славянскими поверьями о духах, отнимающих мужскую силу.

Кто такой Никита Гусятник

Святитель Никита Халкидонский, или Никита Исповедник — христианский святой VIII века, с 726 по 775 год был архиепископом. После смещения с должности до самой кончины жил в святости одном из палестинских монастырей.

На Руси святителя почитали как стража гусей, отсюда прозвище — Гусятник. Считается, что святой Никита по доброте своей охраняет преимущественно гусят, защищая из от ястребов, орлов, сов, других хищных птиц и животных.

Народные традиции и суеверия

Праздник связан с народными суевериями, пришедшими из глубины веков. Начало лета на Руси считалось временем духов, русалок и прочей водной нечисти. Люди старались держаться от русалок и водяных подальше, но при этом всячески их задабривать.

Начало Троицкой недели в 2020 году пришлось на 8 июня, это Духов день. Среда (Никита Гусятник) носит название Полудницы. Так наши славянские предки называли особых духов, принимающих обличье красивых статных женщин. Суеверные люди считали, что в жаркие дни духи-полудницы летают над полями и завлекают работающих мужчин, лишая их мужской силы. Чтобы защититься от этих духов, следовало зажмуриться и сказать:

«Господь и все святые — спасите меня от соблазна».

Впрочем, с полудницами старались не ссориться, чтобы духи не иссушили поля. Поэтому на краю поля духам оставляли угощение. Также была традиция в этот день вместо мужчин посылать в поле женщин, в том числе беременных. Чары полудниц на женщин не действовали, а дети рождались крепкими и сильными, как молодой колос. Особенно благоприятным считалось пойти в этот день в поле женщинам на сносях: согласно поверью, родишь на хлебной ниве — роды пройдут легко, а ребенок будет крепким и здоровым.

По приметам тихая погода на Никиту Гусятника — к хорошему урожаю; гроза — к засухе и возможному недороду.

Что нельзя делать 10 июня

Троицкая неделя по народным поверьям — время разгула русалок. Поэтому 10 июня, как и в другие дни Троицкой недели, нельзя было купаться и стирать в открытых водоемах, а также ходить в лес поодиночке, поскольку русалки в это время озорничали не только в воде, но и на суше.

Также на Никиту Гусятника нельзя было подметать пол и выполнять некоторые домашние работы во избежание обид у домовых, с которыми лесная нечисть могла быть в сговоре.

Поскольку в православии Троицкая седмица считается сплошной, в это время не предусмотрен пост, мясо можно есть в среду и пятницу. Отказ от угощения в эти дни считается грехом, а также плохой приметой, сулящей голодное время.