«Российские зеленые» рассказали, кто замалчивал экологическую катастрофу в Норильске

Санкт-Петербург, 9 июня. Исполнительный директор федеральной Открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов рассказал, почему информация об экологической катастрофе в Норильске так долго доходила до региональных и федеральных властей.

«Мы в Норильск прилетели и осуществляли общественный экологический контроль. Мы запросили документы у администрации. По документам видна вся последовательность сообщений. Дежурный ТЭЦ передал в течение 20 минут после прорыва емкости в городское МЧС, оно в течение еще 20 минут отправило сообщение, и не одно, в краевое управление МЧС. Здесь пусть правоохранительные органы разбираются, почему не сработала вертикаль у спасателей. Я бы сказал о том, что информация наверх не пошла по причине неправильной ее квалификации. Реакции обратной от краевого МЧС не поступило. Я полагаю, что если есть ЧП, то необходимо в нем разобраться и дать обратную связь. Это сделано не было», — говорит он.

На уточняющий вопрос о том, что губернатор Красноярского края Александр Усс говорил, что его о катастрофе не информировали, эксперт отметил, что это должно было сделать краевое МЧС.