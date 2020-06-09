Исполком РФС согласовал сроки нового сезона РПЛ

Москва, 9 июня. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил сроки нового сезона Тинькофф Российской премьер-лиги. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.

Новый футбольный сезон в России начнется 1 августа этого года и завершится 30 июня 2021 года. В пресс-службе союза уточнили, что даты спортивных сезонов 2019/20 и 2020/21 будут изменены для «всех профессиональных футбольных соревнований среди мужчин, проводимых под эгидой РФС».

Помимо этого, исполком утвердил открытие летнего трансферного окна для всех футбольных соревнований под эгидой РФС. Длительность периода дозаявок поручено согласовывать с ФИФА.

Напомним, матчи чемпионата России были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, турнир возобновится 19 июня. В этот день сыграют «Крылья Советов» и «Ахмат», а также «Сочи» и «Ростов». Встречи смогут посетить болельщики, но с ограничениями — не больше 10% от общей вместимости стадиона.