Движение «Матери России» вступилось за традиционные семьи

Москва, 9 июня. Всероссийское движение «Матери России» выступает за то, чтобы у ребенка было понимание отца и матери, браки между представителями ЛГБТ-сообщества — антиприродны. Об этом заявила председатель движения Валентина Петренко.

После публикации Федеральным агентством новостей ролика о необходимости закрепления понятия брака как «союза мужчины и женщины» в Конституции РФ пользователи начали активно высказываться на тему недопустимости усыновления и воспитания детей гомосексуальными парами в РФ.

Петренко в беседе с информагенством «Политика сегодня» подчеркнула, что движение «Матери России» «выступает за то, чтобы у ребенка было понимание отца и матери».

«Все остальное — антиприродно, с другой планеты. Только женщине дана возможность вынашивать и рожать ребенка, и связь между ними нельзя подделать. <…> Понятно, почему ролик активно обсуждают. По лицу ребенка видно его реакцию, когда он увидел своих новых родителей», — отметила общественница.

Петренко добавила, что в воспитании важна связь ребенка с матерью на уровне чувственных ощущений. Это положительно сказывается на последующей социализации. По ее словам, в России союз мужчины и женщины всегда будет восприниматься положительно, в отличие от «неприродных», искусственных семей, поскольку традиционный институт брака складывался веками.

Отметим, ранее профессор социологии Техасского университета в Остине Марк Регнерус обнародовал результаты двухгодичного исследования под названием «Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения». В исследованиях принимали участие около трех тысяч американцев.

Согласно опубликованным данным, воспитание детей в ЛГБТ-семьях приводит к негативным последствиям. Так, 12% воспитанников лесбийских пар и 24% детей из гомосексуальных семей признались в мыслях о суициде. Причем такой показатель в традиционных или неполных семьях ниже более чем в два раза.

Напомним, среди поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным, есть положение, которое закрепляет в основном законе статус семьи, как союза мужчины и женщины. Всероссийское голосование по поправкам пройдет 1 июля 2020 года.