Зеленский признался, что ему стыдно за свои шутки об Украине

Киев, 9 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что испытывает чувство стыда за некоторые шутки студии «Квартал-95», основателем которой он является.

До избрания президентом Зеленский в одном из номеров шоу «Вечерний квартал», сказал, что Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, которая готова на что угодно. Однако теперь Зеленский утверждает, что шутка была о финансовой несамостоятельности украинской системы, которая должна быть независима от других.

«Если большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с «проституткой», то за такие вещи мне стыдно. И я — не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так», — пояснил Зеленский.

Он также добавил, что никогда не называл Украину проституткой, а также не хотел кого-либо обидеть данной шуткой.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что Владимир Зеленский не сделал ничего стоящего за год работы на посту президента Украины. По его словам, Зеленский ведет себя по-хамски, кривляясь и издеваясь над простыми украинцами. Эксперт отметил, что в первые месяцы своего президентства Зеленский выглядел растерянно, однако теперь он пытается показать себя «хозяином положения».