Норкина перед смертью потребовала не звать ее на «Пусть говорят»

Москва, 9 июня. Журналистка Юлия Норкина после съемок выпуска «Пусть говорят» потребовала больше не приглашать ее для записи шоу. Об этом рассказала участница последнего выпуска с радиоведущей, актриса Ольга Казаченко.

По словам блогера, Норкина была в хорошем настроении во время записи эфира, она «как всегда очень четко и жестко выражала свою позицию, была очень энергична». Однако после программы настроение жены телеведущего Андрея Норкина испортилось. Не исключено, что перемены произошли из-за поведения певца Романа Жукова и его бывшей жены, которые стали гостями программы.

«Когда мы зашли после съемок в гримерку, она сказала редакторам: «Больше не приглашайте меня на такие грязные разборки! Я даже не знаю, что здесь говорить!» — сказала Казаченко в интервью «Собеседник.ру».

Женщина призналась, что уже несколько дней находится в шоковом состоянии. Ее также потрясло то, что некоторые радуются смерти Норкиной.

На прошлой неделе стало известно о смерти Юлии Норкиной. Сообщалось, что женщина умерла от инфаркта, однако затем первоначальная версия сменилась утверждениями, что журналистка могла свести счеты с жизнью, пишет «Царьград».