Экологи назвали причины разлива нефтепродуктов в Норильске

Разлив топлива в Норильске — чрезвычайная ситуация федерального масштаба, которая не сходит с главных страниц СМИ уже неделю. Что стало причиной экологической катастрофы и к каким последствиям она приведет? Об этом рассказали российские экологи на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил прямую трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

О том, что происходило в Норильске в первые дни, когда стало известно об аварии, исполнительный директор федеральной открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов знает не понаслышке. Он, фактически, находился на передовой вместе с коллегами.

«Летали отбирать пробы по рекам и озеру. Ситуация, я бы сказал, — не катастрофа, а, в первую очередь, трагедия. Зрелище не для слабонервных. Когда сотни тысяч квадратных метров загрязнены, и полоской такой по реке идет солярка на много километров — это в двух словах неописуемо», — рассказал Шахматов.

Об аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») общественность узнала не сразу. Разлив произошел 29 мая, однако федеральные власти оказались в курсе произошедшего спустя почти два дня. На совещании 3 июня президент России Владимир Путин в жесткой форме обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу: «Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли?».

Сергей Шахматов предположил, почему информация о ЧП «застряла» где-то по пути наверх.

«Я бы сказал, что информация наверх не пошла, потому что ее неправильно квалифицировали. Считаю, что МЧС норильский и ТЭЦ отработали правильно. <…> Было неверно оценено сообщение от МЧС. Реакция от краевого МЧС не поступила. Я полагаю, что если есть ЧП, надо в нем разобраться и дать обратную связь. Всего этого сделано не было. Губернатора должно было информировать МЧС региона, но оно не сделало ответных шагов. Может быть, посчитало, что местное МЧС справится. Местная администрация телеграфировала в Минэнерго, Росприроднадзор. Я видел эти телефонограммы. Народ не отмалчивался. Вопрос — к краевому МЧС: почему не отреагировали должным образом», — сказал эколог.

Шахматов отметил, что разлив нефтепродуктов в Норильске нанес серьезный урон экологии. Первоочередная задача сейчас — собрать солярку и с воды, и с грунта. Спровоцировать трагедию, по его мнению, могли сразу несколько факторов.

«Техногенный фактор, человеческий фактор, природно-климатический (он не самый главный, но он есть). Я видел своими глазами, что опора просела. У нас шесть регионов в арктическом поясе, проверки должны быть. Все стоит на мерзлоте, а потепление в Арктике идет большими темпами. Поэтому надо срочно решать проблему, модернизировать объекты, причем и нашим соседям, Норвегии и Дании, тоже», — сказал Сергей Шахматов.

Первый заместитель председателя Центрального совета «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов также считает, что к чрезвычайной ситуации федерального масштаба привело стечение нескольких факторов.

«Есть фактор природный, есть — человеческий, есть бизнес. Думаю, здесь совокупность причин. Сейчас выясняется, что на объекте не проводились необходимые контрольные мероприятия и, соответственно, не было ремонта. Надо четко понимать, что сейчас идет обновление арктической инфраструктуры, и, надеюсь, в этих проектах учтены возможные деформации», — сказал Элмурод Расулмухамедов во время пресс-конференции.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева уверена, что ЧП в Норильске поменяет отношение к экологическим проблемам. Следствием произошедшего станет ужесточение федерального законодательства.

«ЧП в Норильске и те кадры, которые мы видим каждый день — растекающаяся нефть и солярка — они пугают даже тех, кто не имеет отношения к экологическим вопросам. Мы понимаем, что это будет урок, который поменяет наше отношение к экологическим проблемам. Такие аварии легче предупреждать, чем предотвращать их последствия. Но, я думаю, следствием этого ЧП станут серьезнейшие выводы: ужесточение контроля и ответственности в федеральных законах, и Госдума подключит свой контроль», — сказала Ольга Тимофеева.

Экологические проблемы уже давно не новы. Парламентарий добавила, что эта тема буквально накалена не только в Норильске, к которому сегодня приковано внимание всей России.

«За несколько лет, что я занимаюсь экологической повесткой, мы испытываем жесточайший лоббизм при принятии любого закона, который так или иначе касается экологии и бизнеса <…> Например, мы долго не могли запустить мусорную реформу, сейчас она хромает», — объяснила депутат.

Следственный комитет уже предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке дизельного топлива в Норильске. Статья 246 Уголовного кодекса, по которой проходит дело, предусматривает наказание в виде либо штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо обязательных работ или исправительных работ, либо лишения свободы или принудительных работ. Ольга Тимофеева отметила, что штрафы как мера наказания для предприятий не работают.