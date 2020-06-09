Дочь Ефремова рассказала о раскаянии отца после смертельной аварии в Москве

Москва, 9 июня. Дочь актера театра и кино Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала, что ее отец раскаивается в случившемся.

По ее словам, он сожалеет, что сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и устроил смертельное ДТП. Анна-Мария добавила, что люди, сопровождавшие актера, видели, что он находится в неадекватном состоянии, однако позволили ему сесть за руль.

«Он чувствует большую свою вину, потому что он, во-первых, православный человек, человек религиозный, который верит в Бога и верит в кару Всевышнего», — цитирует телеканал «360» слова Анны-Марии.

По ее словам, сейчас «у него еще не очень хорошее физическое состояние, потому что он очень сильно волнуется за произошедшее и за семью погибшего». Дочь Ефремова не отрицает вину своего отца, однако она считает, что виноваты те, кто разрешил ему сесть за руль в неадекватном состоянии. Собеседница считает, что ее отец и люди, сидевшие вместе с ним в машине, должны понести справедливое наказание.

«Люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков», — добавила дочь артиста.

Ефремов устроил аварию в Москве, в которой погиб человек. Актер в состоянии алкогольного опьянения за рулем машины вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого скончался от тяжелых травм. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы, передает RT.