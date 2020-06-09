Сирия, 9 июня. Трое детей погибли в результате взрыва в городе Идлиб. Союзники Турции задержали около 35 человек в Ракке по обвинению в шпионаже в пользу курдских боевиков. США переправили очередной военный конвой в Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: разминировали более двух гектаров территории в Дамаске и Даръа.

«Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ): лишилась одного из своих боевиков в результате взрыва недалеко от города Сармин в Идлибе.

Протурецкие силы: задержали порядка 35 человек в районе Тель-Абьяда.

ВС Турции: заявили об уничтожении оставленного курдскими боевиками СВУ в зоне операции «Источник мира».

Курдские вооруженные бандгруппы: вступили в противостояние с союзниками Турции на севере Ракки.

Соединенные Штаты: переправили еще один военный конвой из Ирака в Хасаку.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о результатах очередного этапа зачистки местности на юго-западе Сирии. По информации ЦПВС, в течение дня саперам Сирийской Арабской Армии (САА) удалось разминировать более двух гектаров территории, а также уничтожить 28 СВУ, оставленных террористами. Как известно, инженерные подразделения были задействованы в городе Дума в Восточной Гуте Дамаска, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в Даръа. Напомним, территория обеих провинций перешла под полный контроль правительственных сил весной-летом 2018 года.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в районах, контролируемых запрещенной в РФ группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», прогремели сразу два взрыва. Первый произошел на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Сармин и Биниш. В результате детонации мины погиб один из бывших членов формирования, который ранее вступил в ряды «Исламской партии Туркестана», также признанной террористической в России.

В то же время сработала бомба, заложенная в административном центре провинции. Этот взрыв обернулся гибелью троих детей. О числе возможных пострадавших пока ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) заявляет, что в зоне операции «Источник мира» турецкими военнослужащими было обнаружено СВУ. В его установке подозреваются курдские боевики из Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG). Согласно данным оборонного ведомства, бомба была заложена в районе, где проживают мирные жители.

Между тем новостной портал Step News Agency заявляет о вооруженных стычках на линии разграничения протурецких формирований и курдских бандгрупп в районе Айн-Иссы. По предварительной информации, во время развернувшихся перестрелок потери понесли «Демократические силы Сирии» (SDF).

В районе Тель-Абьяда прошли массовые аресты. Информагентство SOHR сообщает о том, что в деревнях Айн-Аль-Арус и Аль-Бади союзниками Турции были задержаны 35 человек. Их обвинили в шпионаже в пользу SDF. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент выясняется.

Провинция Хасака

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что Соединенные Штаты продолжают перебрасывать подкрепления в Хасаку через пограничный переход «Аль-Валид». Очередной военный конвой в составе около 40 грузовиков с вооружением и материально-техническим обеспечением прибыл на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из Ирака. Американская колонна проследовала в сторону города Аль-Маликия. Предполагается, что далее она направятся в районы крупнейших нефтяных месторождений, на которых силами международной коалиции ведется незаконная добыча нефти. Напомним, предыдущая колонна США из 50 автомобилей въехала в провинцию двумя днями ранее.