Ефремову предъявлено обвинение после смертельного ДТП

Москва, 9 июня. Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек, сообщили в Таганском суде Москвы.

Актер прибыл в здание суда, где ему выберут меру пресечения. В прессу просочилась информация, что следствие будет просить о домашнем аресте для знаменитого артиста.

Заседание о мере пресечения начнется ориентировочно в 20.00 по московскому времени.

«Ефремову предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

В понедельник вечером на Садовом кольце произошло жуткое ДТП — иномарка, за рулем которой находился Ефремов, вылетела на встречную полосу и столкнулась с Lada. Водитель российского автомобиля получил серьезнейшие травмы и был доставлен в больницу. Через несколько часов он умер.

По словам очевидцев, Ефремов был пьяным, он с трудом передвигался по дороге и говорил невнятно. Экспертиза показала, что артист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.