Поправки в конституцию не допустят фальсификации истории России

Москва, 9 июня. Принятие поправок в конституцию защитит историческую правду, а также позволит не допустить принижения подвига советского народа при защите Отечества. Об этом заявил директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

В последнее время Запад пытается фальсифицировать исторические факты, касающиеся Второй мировой войны. Так, в мае 2020 года США решили не вносить СССР в число победителей фашизма.

Кнутов отметил, что поправки в конституцию позволят закрепить на законодательном уровне защиту исторической правды, передает «ПолитЭксперт».

«Я полностью поддерживаю, потому что слишком много фальсификаций, которые идут не только с Запада, но и в нашей стране», — пояснил он.

Кнутов также добавил, что причиной возникновения фальсификаций исторической правды в России является несовершенство образовательной системы. По его словам, в российских школах уделяется недостаточное внимание теме Великой Отечественной войны.

«На мой взгляд, нужно пересматривать программы и вводить эти изменения в часы и в школе, и в вузах, если мы хотим, чтобы это положение конституции работало», — считает эксперт.

Напомним, голосование за поправки в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавируса. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия РФ одобрила проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области в онлайн-режиме. Граждане России смогут подать заявки на участие в электронном голосовании на портале «Госуслуг».