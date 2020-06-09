Канал RT снял фильм о тонкостях американского акцента

Москва, 9 июня. Канал RT выпустил второй эпизод «Акцент Шоу», который посвящен тому, как разговаривают на английском в США.

Ведущий Алексей Ярошевский рассказывает о произношении английских слов с американским акцентом, где объясняет фонетические тонкости.

В первом эпизоде обсуждался и демонстрировался акцент, характерный для Англии, сообщает RT.

Напомним, что российский телеканал недавно выпустил фильм в рамках документального проекта «Эпидемия». В нем повествуется о том, как медики Елизаветинской больницы Петербурга борются с распространением коронавирусной инфекции.