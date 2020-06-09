Семья погибшего в ДТП с Ефремовым получит матпомощь и страховку от компании

Москва, 9 июня. Компания «Деликатеска.Ру» окажет материальную помощь семье своего сотрудника Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил вечером 8 июня находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения актер Михаил Ефремов. Кроме того, близкие покойного получат страховые выплаты. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал представитель компании, отвечая на вопрос о помощи семье и наличии страховки для сотрудников.

«Да, компания окажет материальную помощь. Как и любой сотрудник, Сергей был застрахован, его семья получит страховые выплаты», — сообщил он.

Напомним, поздним вечером 8 июня актер театра и кино Михаил Ефремов, управляя джипом в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу на Садовом кольце Москвы в районе метро «Смоленская». В результате лобового столкновения получил тяжелые травмы водитель фургона Сергей Захаров. Через несколько часов он скончался в больнице от внутреннего кровотечения.

В связи со смертью пострадавшего дело было переквалифицировано по более тяжелой статье, и теперь Ефремову грозит 12 лет лишения свободы. 57-летний житель Рязани Сергей Захаров работал курьером, развозя грузы интернет-магазина «Деликатеска.Ру». У него остались жена, сын и дочь.

После смертельного ДТП Ефремов был отпущен домой под подписку о невыезде. На следующий день, 9 июня, сотрудники полиции несколько часов не могли попасть в квартиру, в которой находится артист, ссылавшийся на плохое самочувствие. Правоохранители вызвали три бригады скорой помощи, которые отказались госпитализировать Ефремова.

Вечером он все же был доставлен на допрос. Тогда же стало известно, что в его крови и моче были обнаружены следы наркотических средств. В данный момент виновник ДТП задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ на 48 часов. Он доставлен в Таганский суд для избрания меры пресечения.