Ефремова отправили под домашний арест на два месяца после смертельного ДТП

Москва, 9 июня. Актера театра и кино Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, по решению суда отправили под домашний арест, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Таганский суд провел заседание и избрал меру пресечения артисту. Его отправили под домашний арест на два месяца. Обвинение просит о домашнем аресте до 9 августа. Прокуратура поддерживает. Адвокат Ефремова сообщил, что основания для ареста отсутствуют, а его подзащитный страдает такими хроническими заболеваниями как астма.

В понедельник вечером Михаил Ефремов попал в аварию в Москве. ДТП произошло на Смоленской площади. Ефремов за рулем машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Его водитель получил серьезные травмы, позже он скончался в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя. Позднее эксперты обнаружили в его анализах следы наркотиков.

Сразу после аварии у Ефремова была странная реакция: он говорил невнятно и нецензурно ругался, спрашивал, никто ли не погиб и обещал вылечить пострадавшего. В интервью ФАН юрист и правозащитник Матвей Цзен заявил, что Михаил Ефремов может получить до 12 лет тюрьмы за вождение в пьяном виде. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, его переквалифицировали на часть 4 (пункт «А») статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Сегодня Ефремова увезли на допрос. Он должен был явиться в полицейский участок утром, но артист чувствовал себя плохо, и ему несколько раз вызывали врачей. После допроса актера доставили в Таганский суд для избрания меры пресечения.

Президент Адвокатской палаты Москвы и вице-президент Международного союза адвокатов Генри Резник сказал, что Михаил Ефремов может отделаться условным наказанием. Он также усомнился в том, что актера могут лишить звания Народного артиста России.