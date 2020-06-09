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Ефремова привезли в суд для избрания меры пресечения

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Ефремова привезли в суд для избрания меры пресечения

Москва, 9 июня. Актера театра и кино Михаила Ефремова, устроившего в понедельник смертельное ДТП, привезли в суд, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей. 

Артиста доставили в Таганский суд. Скоро начнется заседание, на котором ему изберут меру пресечения. 

Напомним, в понедельник в центре Москвы произошло жуткое ДТП с участием Михаила Ефремова. Иномарка артиста выехала на встречную полосу и влетела в Lada. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали, через несколько часов он умер в больнице. 

По словам очевидцев, Ефремов был пьян, еле передвигался. Экспертиза показала, что в крови заслуженного артиста присутствует алкоголь. 

Ефремова привезли в суд для избрания меры пресечения

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Источник: Федеральное агентство новостей
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