Ефремова привезли в суд для избрания меры пресечения

Москва, 9 июня. Актера театра и кино Михаила Ефремова, устроившего в понедельник смертельное ДТП, привезли в суд, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Артиста доставили в Таганский суд. Скоро начнется заседание, на котором ему изберут меру пресечения.

Напомним, в понедельник в центре Москвы произошло жуткое ДТП с участием Михаила Ефремова. Иномарка артиста выехала на встречную полосу и влетела в Lada. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали, через несколько часов он умер в больнице.

По словам очевидцев, Ефремов был пьян, еле передвигался. Экспертиза показала, что в крови заслуженного артиста присутствует алкоголь.