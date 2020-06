МВФ и Украина: как Киев превратился из союзника Запада в его жертву

Telegram-канал «Брюссельский стукач» на примере Украины рассуждает, как Международный валютный фонд подчиняет и манипулирует экономически слабыми странами, превращая их в долговых сателлитов.

Приманка для Украины

Отдельными азиатскими и африканскими странами до сих пор практикуется незамысловатый трюк для поимки обезьянок. Для этого требуется лишь тяжелый сосуд с узким горлышком, куда помещаются зерна, орехи или фрукты. Одолеваемое любопытством животное просовывает конечность внутрь кувшина и, схватив как можно больше угощения, уже не в состоянии освободиться — проем слишком узок для кулачка с приманкой. Даже появление охотника не всегда заставляет мартышку бросить добычу.

Что стоит за утратой инстинкта самосохранения, единственно важного в природе, — недостаток ума или жадность, неважно. За свою ошибку животное расплачивается свободой, при наихудшем раскладе — жизнью.

Эта схема нашла свое применение в современном мире, где функцию наживы выполняют деньги, а роль бедных животных отводится экономически бедным странам, в списке которых находится и Украина.

Сегодня это государство как никогда приблизилось к экономическому краху и тотальному порабощению. И это не происки «российского агрессора». Во многом такое положение дел обусловлено прозападным вектором Киева. Окончательную черту еще несколько лет назад подвел экс-президент Украины Петр Порошенко, когда в своем интервью назвал российский кредит в 3 миллиарда долларов «взяткой», полученной его предшественником Виктором Януковичем.

С тех пор «взятки» из России прекратились, и Украина окончательно подсела на финансовую иглу международных организаций. Однако период словесного обмена любезностями с Западом остался далеко в прошлом. Ему на смену пришла эпоха действий и выполнения конкретных требований. Как оказалось, не все из условий, выдвигаемых зарубежными партнерами, пришлись по нраву действующим украинским политикам, да и населению в особенности.

Очередным тревожным звоночком стала новая кредитная программа с Международным валютным фондом (International Monetary Fund, IMF, или МВФ). Эта организация и является одним из «охотников» на страны третьего мира. География финансовых заложников IMF весьма обширна: начиная от африканских государств и стран Латинской Америки до Мексики, Югославии, наконец, Греции и Исландии. Вырваться из расставленных капканов удалось далеко не каждому должнику.

Крепкие объятия МВФ

Сотрудничество Киева с МВФ началось 25 лет назад. В 1994 году страна получила первый транш — скромную по сегодняшним меркам сумму в 763 миллиона долларов.

Это было началом. Финансовые аппетиты украинской экономики росли, пропорционально им повышались запросы западных глобалистов. За все это время Украине довелось участвовать в нескольких программах МВФ stand-by (Stand-By Arrangement, SBA) и расширенного финансирования (Extended Fund Facilit, EFF). Они отличаются друг от друга как по объемам выделяемых средств, так и по срокам погашения задолженности (EFF — 4,5–10 лет равными полугодовыми платежами, SBA — в течение 3–5 лет). Также эти механизмы предусматривают разную степень жесткости к заемщику: требования кредитной линии SBA более лояльны по сравнению с программой EFF. По крайней мере, так это преподносится украинскими СМИ.

Чтобы не засорять статью лишними цифрами о ежегодной помощи Украине и избежать путаницы в ее размерах, стоит обратиться к официальным данным самого кредитора.

Подсчитав в правых колонках «Погашение» и «Выплата процентов» данные, становится ясно, что за два с половиной десятилетия Киев получил баснословную сумму — 22 410 757 500 СДР (Special Drawing Rights, SDR), или округленно — 22,4 миллиарда СДР. Это безналичная денежная единица, выпускаемая МВФ для расчета кредитов и займов. Стоимость искусственной валюты в долларах США определяется ежедневно и публикуется на соответствующем веб-сайте. По состоянию на июнь 2020 года 1 единица СДР равняется 1,379670 доллара США. То есть в американской валюте страна получила 30 919 449 800 долларов, или 30,9 миллиарда.

В виде процентов Киевом выплачено 3,5 миллиарда долларов, что составляет 11,4% от общей суммы, взятой в долг. Это намного выше, чем предлагают зарубежные частные банки. Вывод напрашивается сам собой: Международный фонд — классический пример ростовщика. И есть большие сомнения, что займы международной организации являются экономически выгодными для клиента, не говоря уже о политических условиях, которые кроме как ультиматумами обозвать нельзя.

Уничтожение без объявления войны

Экономика играет особую роль в благосостоянии населения. Это простое в обиходе слово оказывает огромное влияние на общество с точки зрения социальных, политических и других аспектов. Вполне естественно, что любая семья, как ячейка общества, стремится к счастливой жизни. И одной из важных задач, стоящих перед руководством любой страны, является обеспечение нормальных условий жизни для своего народа.

Абстрагируясь от политики Порошенко, хочется верить, что власти страны руководствовались благими побуждениями, выстраивая отношения с западными партнерами. Впрочем, это ничего бы не изменило.

21 мая по итогам переговоров с украинской делегацией глава миссии Фонда Иванна Владкова-Холлар сообщила, казалось бы, радостную весть — согласован кредит для Украины. Сумма в 5 миллиардов долларов предоставляется по программе stand-by. Это, конечно, не 8 миллиардов, как еще в марте обещал действующий лидер страны Владимир Зеленский, но все же. Впрочем, данное заявление преследовало иные мотивы, а именно чтобы оправдать скандальные законы о банках (так называемый «антиколомойский») и земельной реформе, принятые депутатами Верховной рады буквально через несколько дней после заявления украинского лидера.

Обе законотворческие инициативы принадлежат МВФ. Украинские эксперты, хоть и со скрипом, но признают, что требования Запада угрожают национальной безопасности страны. К примеру, «антиколомойская» реформа превращает собственные суды в беспомощный организм. Судьям запрещено возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Скоро этим имуществом будет распоряжаться Национальный банк. При этом регулятор превратится в некоего финансового «жандарма» и сможет признать любую финансово-кредитную организацию неплатежеспособной, завладеть ее собственностью, находящейся в залоге у государства, не встречая сопротивления со стороны украинской Фемиды.

Настоящий же шок украинцы испытали, когда в прессу просочился текст секретного меморандума, заключенного между Киевом и IMF. Официально его опубликуют на этой неделе, а пока открытые источники довольствуются полулегальной версией, предоставленной одним из депутатов Верховной рады. Документ содержит длинный перечень из унизительных обязательств:

1. Изменение тарифов ЖКХ с сентября в зависимости от цен на газ и штрафы за просрочки платежей.

2. Декларирование доходов населения будет находиться под контролем МВФ.

3. Продолжение пенсионной реформы, предусматривающей минимальный стаж для выхода на пенсию.

4. Продление реформы здравоохранения, предполагающей увольнение десятков тысяч медработников, сокращение бюджета для больниц.

5. Ликвидация ряда школ, в том числе сельских. Полное исчезновение русскоязычных общеобразовательных учреждений, их перевод на украинский язык.

6. Ужесточение налогового законодательства и многое другое.

Такие методы могут показаться жестокими. Но на Западе они являются нормой и практикуются регулярно. Вероятно, они воспринимаются как некая альтернатива военным действиям. Вооруженные конфликты, где есть риск потерять или покалечить своих людей, являются «негуманными», с точки зрения зарубежных финансистов, и привлекают излишнее внимание. Другое дело — склонить жертву к повиновению «без шума и пыли».

Примечательно, что сама идея о создании валютной системы возникла в период боевых действий. На фронтах Второй мировой войны кипели бои, а в США разрабатывался механизм подчинения суверенных государств, не требующий многомиллионных жертв со стороны союзников. Для этого, как выяснилось, достаточно подтолкнуть противника в долговую яму.

Схема оказалась рабочей. Более того, законной и в основном добровольной.

Последствия кризисных мер МВФ

Официальная версия IMF гласит, что «послевоенный экономический порядок позволит избежать повторения разрушительной политики, которая может вызвать другой конфликт». Стало быть, этим посылом руководствовались представители 44 стран на Бреттон-Вудской конференции ООН в американском Нью-Гэмпшире в июле 1944 года, где и провозгласили о создании Фонда.

На деле все выглядит несколько иначе: в лучшем случае меры поддержки, оказанные организацией, ни к чему не приводили. В худшем — произвели обратный эффект, спровоцировав хаос в странах мира. Некоторых из них сегодня не существует.

Сомали

Выделение Фондом в 1980 году 150 миллионов долларов привело к повышению цен, обесцениванию местной валюты, уничтожению социальных и медицинских программ, экономическому краху и гражданской войне.

Судан

Реформы, проводимые властями в обмен на 260 миллионов долларов помощи, оказались безрезультатными, спровоцировали кризис в экономике, народное восстание. Тем не менее власти снова подумывают о сотрудничестве и международной поддержке.

Мексика

Являясь одной из самых развитых стран Латинской Америки до 1980-х годов, страна не выдержала падения цен на нефть и обратилась за кредитом. После этого Мексиканские Соединенные Штаты подверглись беспрецедентной политической и экономической интервенции, сыгравшей ключевую роль в уничтожении сельского хозяйства, высоком уровне безработицы, обнищании населения, его миграции.

Югославия

Выданные Фондом в 1980-х годах займы Югославии уходили на обслуживание долга и решение проблем, обозначенных IMF. В итоге в регионах федеративного государства прекратилось экономическое выравнивание, что привело к сепаратизму, дальнейшей гражданской войне, вторжению НАТО и распаду страны.

Руанда

Государство долгое время демонстрировало удачную модель развития народного хозяйства. Но помощь, предоставленная в 1989 году в обмен на отказ поддержки правительством Руанды отечественных фермеров, привела к сокращению доходов населения и гражданской войне, в которой погибло более полумиллиона человек.

Аргентина

Рецепты Фонда по воплощению «аргентинского экономического чуда» способствовали огромному внешнему долгу, банкротству тысяч предприятий, уличным беспорядкам и погромам в стране, смене правительства.

Европейские союзники

Долговой кризис, разразившийся в Греции в 2010 году, заставил руководство обратиться к кредиторам. Общая сумма внешних займов составила 300 миллиардов евро, но ситуацию они не исправили. Страна до сих пор переживает последствия болезненных реформ. Сейчас госдолг Афин более чем в полтора раза превышает показатель ВВП. В ЕС прогнозируют, что его уровень снизится до 100% не ранее 2041 года.

Одной из немногих стран, которым удалось избежать финансовой кабалы, стала Исландия. Некогда богатое государство стало жертвой финансового кризиса 2008 года. Национализированные Рейкьявиком банки активно привлекали британских и голландских инвесторов. Когда они обанкротились, союзники потребовали компенсации в 3,8 миллиарда евро. Но исландцы на референдуме решили не оплачивать чужие долги. Угрозы и ультиматумы МВФ не подействовали. Сегодня в конституции страны прописано, что природные ресурсы острова находятся в общественной, а не государственной собственности.

«Экономические убийцы» лоббируют интересы США

Политика Международного валютного фонда периодически подвергается критике. В известной книге «Исповедь экономического убийцы» (Confessions of an Economic Hit Man) американский писатель и экономист Джон Перкинс разоблачил обширную сеть по продвижению коммерческих интересов США. Несколько лет он работал на бостонскую фирму Chas. T. Main Inc., где добивался получения огромных займов слабыми странами, а затем банкротства государств-должников. По его словам, это создавало предпосылки для манипуляции, когда США требовались «военные базы, голоса в ООН, доступ к нефти и другим природным ресурсам» (страница 15).

Другие претензии касаются нарушений валютной организацией принципа суверенного равенства всех государств, прописанного в Уставе ООН (пункт 1 статьи 2). Все страны обладают одинаковыми правами в международных отношениях, независимо от экономического, политического, социального статуса. Примерно то же самое следует из статьи 10 Хартии экономических прав и обязанностей государств, принятой Генассамблеей ООН в 1974 году.

Сегодня действия IMF определяются интересами отдельных стран, нежели мирового сообщества. США являются крупнейшим членом с квотой в 82,9 миллиарда СДР (114,3 миллиарда долларов), что обеспечивает Вашингтону 16,4% голосов. Этого недостаточно для принятия единоличных решений, но позволяет похоронить любое решение, принимаемое большинством в 85% голосов Фонда.

Для сравнения несколько показателей других членов МВФ: Китай — 30,4 миллиарда СДР и 6% голосов; Япония — 30 миллиардов СДР и 6,1% голосов; Германия — 26,6 миллиарда СДР и 5,3% голосов; у Франции и Великобритании по 20,1 миллиарда СДР и по 4% голосов; Россия — 12,9 миллиарда СДР и 2,5% голосов; Украина — 2 миллиарда СДР и 0,4% голосов.

Помощь МВФ — не благотворительность, а бизнес

Подводя итог, можно сказать следующее. Международные финансовые механизмы благотворительностью не занимаются. Как минимум интерес этих организаций заключается в получении денежной прибыли от процентов, в других случаях — выгодных условий на перспективу. Для принципа равноправия в мире подкупа, шантажа и запугивания просто не остается места. В итоге одни слои общества обогащаются за счет обнищания других. Очевидно, что у таких стран, как Украина, шансы выбраться из долговой ямы ничтожны. Исландский сценарий здесь маловероятен, а вот повторить судьбу какой-нибудь Руанды в ближайшем будущем государство в состоянии. Такова цена приманки для Киева. Но как говорится, ничего личного, это просто бизнес.