YouTube заблокировал расследование о трагедии 2 мая в Одессе

Донецк, 9 июня. Видеохостинг YouTube заблокировал видео проекта WarGonzo с расследованием о событиях 2 мая в Одессе. Об этом сообщил военкор, писатель и автор проекта Семен Пегов.

По его словам, 9 июня на YouTube было опубликовано интервью с очевидцем событий, которые произошли 2 мая 2014 года в Одессе. Один из очевидцев тех событий подробно рассказал, кто именно открыл стрельбу в ходе противостояния сторонников Евромайдана и Антимайдана. По словам Пегова, очевидец событий может стать ключевым свидетелем в расследовании трагедии.

«Однако на YouTube, спустя час после публикации, посчитали нужным удалить видео, несмотря на то, что в рассказе очевидца не было ровным счётом ничего, что могло бы нарушить правила сообщества. Ничего, кроме правды. Которую он видел своим глазами», — пояснил журналист.

Пегов отметил, что американский видеохостинг открыто покрывает убийц, которые виновны в гибели нескольких десятков людей. Действия администрации YouTube превращают их в сообщников этого преступления.

Напомним, 2 мая 2014 года украинские националисты заблокировали в Доме Профсоюзов в Одессе группу сторонников «антимайдана», выступавших против государственного переворота на Украине. Украинские радикалы забросали здание бутылками с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. При этом националисты стреляли по людям, которые пытался спастись из горящего здания. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек получили тяжелые ранения.

Стоит отметить, что в середине апреля американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей, а также связанный с ним аккаунт в YouTube, в результате чего были уничтожены тысячи репортажей и документальных фильмов. Блокировка объяснилась неким «нарушением правил» сервиса, при этом администрация YouTube не смогла озвучить конкретные причины блокировки. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Google недопустимыми.