Адвокат Добровинский заявил, что Ефремову не избежать сурового наказания

Москва, 9 июня. Михаилу Ефремову будет грозить суровое наказание, уверен адвокат Александр Добровинский, защищающий звезд российского шоу-бизнеса.

Юрист напомнил, что в прошлом году президент РФ подписал указ о внесении поправок в 264 статью УК РФ — это статья о пьяном ДТП, которые либо повлекло за собой убийство по неосторожности, либо виновник покинул место происшествия.

«Трагедия, конечно, ужасная. <...> Это карается сроком от 5 до 12 лет. Ефремов как раз попадает под эту статью. Думаю, что наказание будет суровым», — подчеркнул он в комментарии Nation News.

Добровинский добавил, что не может однозначно сказать, «поможет ли Ефремову народная любовь». По мнению адвоката, актеру следует оказать финансовую помощь семье погибшего курьера Сергея Захарова и отбыть свое наказание в тюрьме, в этом случае он сможет искупить свою вину.