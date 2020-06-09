Доктор Мясников объяснил «происхождение» коронавируса в человеческой популяции

Известный врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя информацию о постепенном снятии ограничений, принятых ранее для защиты от коронавирусной инфекции, объяснил, что пандемия COVID-19 постепенно идет на спад во всем мире. Так он прокомментировал пост в соцсети американского врача, выходца из России Евгения Пинелиса, который заметил, что из нью-йоркских больниц загадочным образом «исчез» COVID-19.

По мнению Александра Мясникова, человечество и раньше сталкивалось с коронавирусной инфекцией, которая изначально распространена среди некоторых животных, просто в предыдущие века наука не могла это зафиксировать.

«Попробую сформулировать простую мысль о «происхождении» коронавируса в человеческой популяции, — отметил Мясников в беседе с Федеральным агентством новостей. — Мы знаем, что до COVID-19 у нас было как минимум четыре человеческих коронавируса. Думаю, каждый из нас болел коронавирусной инфекцией. Треть острых респираторных заболеваний (ОРЗ) — это коронавирус, и каждый, кто чихал и кашлял, этим болел. В XXI веке коронавирус пришел к нам уже в третий раз. В 2002-м (SARS, атипичная пневмония), в 2012-м (MERS) и в 2019 году (COVID-19). А что, раньше коронавирус к нам не приходил? Наверняка приходил и раньше, если, как мы видим, он приходит примерно раз в десять лет».

С высокой долей вероятности пандемии, вызванные коронавирусами, были и раньше, просто такую инфекцию тогда еще не умели диагностировать, говорит Мясников.

«Давайте подумаем, откуда вообще пришли эти человеческие коронавирусы? Что, человек с ними родился? — задается вопросом врач. — Не проще ли предположить, что в далеком тысяча семьсот каком-то году к нам пришел коронавирус, например, от летучих мышей? Летучая мышь, извиняюсь, покакала на корабельную кошку, жившую на пиратском корабле, корабль с заразой вернулся в условный Портленд, заразили всех на берегу, была эпидемия, смерти и так далее. А потом этот коронавирус постепенно выдохся и адаптировался».

Так повторялось неоднократно, и примерно такую же картину мы наблюдаем сейчас, говорит Мясников.

«Приходили и другие коронавирусы, которые потом тоже выдыхались и адаптировались, — продолжает собеседник ФАН. — Так что, думаю, все человеческие коронавирусы когда-то были нам привнесены из животного мира. Все они сначала вызывали вспышку, которая часто проходила незамеченной, мало ли какие болезни тогда были среди людей. Вот сейчас пятый коронавирус к нам пришел, потом неизбежно придет шестой и так далее».

Примерно такая же картина была со знаменитой «испанкой» — вирусом гриппа H1N1, который посетил планету не только в 1918—1920 годах, но и в 2009-м (так называемый «свиной» грипп), говорит Мясников.

«Эта «испанка» по некоторым данным убила до ста миллионов человек, более пяти процентов тогдашнего населения Земли. Позже на Аляске откопали труп индианки и узнали, что она умерла именно от H1N1. А сегодня этот штамм входит в стандартную вакцину от гриппа. Когда-то этот вирус пришел и буквально опустошил полпланеты, а теперь — это обычный сезонный грипп. Так что все как у Экклезиаста: «Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем», — завершил свое размышление Александр Мясников.

На вторник, 9 июня, в мире зарегистрировано 7216263 заболевших COVID-19, скончалось 409092 человека. В России на утро вторника выявлено 485253 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них 8595 за последние сутки. Всего с начала пандемии в РФ по официальным данным от COVID-19 скончалось 6142 человека.