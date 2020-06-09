Клинцевич заявил, что антироссийские заявления по делу MH17 нужны для продления санкций

Москва, 9 июня. Очередные данные Нидерландов по трагедии с малайзийским Boeing, которые пытаются связать с Россией, — это продолжение информационной войны, начатой США, считает сенатор Франц Клинцевич.

«Им надо ее продолжать, поэтому они не прекращают попытки дискредитировать РФ и удержать антироссийские санкции», — считает он.

Клинцевич напомнил, что российские военные предоставили международной следственной группе всю необходимую информацию: сообщили, что ракета была «Бук», показали номер ракеты. Установили, что эта ракета была произведена в 2005 году и переправлена в зенитно-ракетную бригаду, которая находится на Украине, на территории Киевского военного округа. Потом эта зенитно-ракетная бригада была сформирована в зенитно-ракетный полк ВСУ, который получил на вооружение «Буки» и эту ракету.

«Она (ракета) никак не могла попасть ни в руки ополченцев, ни тем более в российские», — подчеркнул он в комментарии InfoReactor.

Клинцевич также указал на то, что ранее по снимкам было установлено, как перемещался дивизион этого полка, где он был и в какое время, была вычислена его стартовая позиция.

«Поэтому связать трагедию с Россией не получится», — убежден политик.

По мнению сенатора, те, кто сбил самолет, должны были сбить самолет таким образом, чтобы он упал на территорию России, но сбили немного раньше, и он упал на территорию ДНР: «И тут у них получилось несоответствие».

Клинцевич призвал дождаться суда, чтобы люди, которые пытаются выставлять Россию виновной, предоставили доказательства. Он также обратил внимание, что российских специалистов так и не включили в состав следственной группы, а все материалы, связанные с крушением самолета, забрали.

Ранее, в Нидерландах сообщили, что результаты анализа тел членов экипажа самолета Boeing-777 рейса MH17 выявили наличие в них стальных осколков. По словам прокурора Тейса Бергера, один осколок, обнаруженный в теле капитана экипажа, был в форме бабочки и напоминал элемент советской ракеты «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. При этом в теле другого члена экипажа была обнаружена частица, которая отличается от этого фрагмента.