Швыткин уличил Киев в намеренном сокрытии данных с радаров по катастрофе MH17

Украина намеренно скрывает первичные данные радиолокационного наблюдения, которые были зафиксированы в день крушения самолета малайзийских авиалиний Boeing-777 в Донбассе. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее нидерландский прокурор Тейс Бергер сообщил, что Киев передал международным следователям только данные со вторичных радаров. Первичные данные по делу о крушении малайзийского Boeing украинская сторона не предоставила.

«Не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал», — объяснил позицию Киева Бергер.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин уверен: Киев намеренно не предоставил первичные радиолокационные данные по делу о катастрофе малайзийского Boeing. Украинские военные просто не могли не знать, какой была ситуация в небе над Донбассом в день трагедии.

«Я думаю, это преднамеренное деяние со стороны украинских властей — сокрыть истинные причины преступления, при этом понимая, что это идет вразрез прозападным версиям и мнимым «доказательствам» якобы виновности России. А она является реально невиновной в этих событиях и неоднократно предлагала свою помощь в расследовании преступления, на что получала категорический отказ. Думаю, заявление Киева является прямым подтверждением, что власти Украины пытаются сокрыть причины трагедии и переложить вину. Что называется — с больной головы на здоровую», — сказал Юрий Швыткин в комментарии ФАН.

Кроме того, в переданных Москвой первичных данных с радара в Ростовской области международные эксперты не смогли найти никаких следов запуска ракеты с территории, которая находилась под контролем ополченцев Донбасса. С учетом этого обстоятельства, желание Украины скрыть данные радиолокационного наблюдения более чем понятно. Юрий Швыткин подчеркнул: Киев, не предоставляя информацию, укрывает преступников, виновных в трагедии.

«Они укрывают истинных преступников. Думаю, это является явным пособничеством в совершении преступления со стороны украинских властей», — подчеркнул парламентарий.

Все заявления Киева о «бесхозном небе» в день трагедии звучат абсурдно. Воздушное пространство не могло остаться бесконтрольным.

«Такого не может быть, безусловно. Украина вела сопровождение всех воздушных средств, имела средства ПВО, позволяющие отследить воздушные цели и сопроводить их. Поэтому эти заявления являются надуманными и скрывают истинные причины произошедшего», — резюмировал депутат.

Куда «пропали» радары?

Украинская сторона утверждает, что радар в Чугуево в момент крушения малайзийского Boeing якобы не работал из-за планового обслуживания, а радар под Артемовском был поврежден в ходе боевых действий. Источник ФАН в Вооруженных силах Украины поставил под сомнение заявления Киева.

«В состав Чугуевской РЛС, на которой якобы проводились регламентные работы, входили три радарные установки. И если на одной из них производился ремонт, то две другие должны были исправно работать», — объяснил собеседник агентства.

В распоряжении ВСУ также имелись еще четыре радиолокационные станции: в Краматорске и Мариуполе, а также на станциях Боровая и Меловая. Их технические возможности позволяли отслеживать обстановку в небе над Донбассом, а также «покрывать» 200-километровую зону на территории России.

«Все они находились в исправном состоянии и однозначно должны были зафиксировать запуск ракеты и момент уничтожения самолета», — заверил источник.

Эти станции, добавил он, по данным на июль 2014 года входили в состав 164-й радиотехнической бригады. Расчеты этого соединения ПВО контролировали обстановку в воздушном пространстве страны, в том числе и на юго-востоке. Судя по схеме полета, рейс MH17 проходил через зону обнаружения радиолокационных средств 164-й бригады, которая дислоцировалась в том числе на территориях Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing-777 малайзийских авиалиний выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет потерпел крушение в небе над Донбассом. Жертвами трагедии стали 298 человек. Расследование катастрофы ведет международная Совместная следственная группа, которую возглавляют Нидерланды. При этом «международные следователи» заявляют, что самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы доставленной из России. Министерство обороны РФ осенью 2018 года обнародовало секретные документы. Согласно этим данным, ракета, которой сбили самолет, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она в Россию не ввозилась. Москва направила материалы в Нидерланды. Там факт получения документов подтвердили, однако проигнорировали информацию из них.