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Белоруссия потребовала пересмотреть цены на газ из России в 2020 году

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Белоруссия потребовала пересмотреть цены на газ из России в 2020 году

Минск, 9 июня. Белоруссия потребовала пересмотра цен на газ из России с определением ее корректного и справедливого уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

Во вторник министры энергетики России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич провели переговоры в режиме видеоконференции. Как сообщили в российском министерстве, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере.

Как заявило Минэнерго Белоруссии, среди тем переговоров был вопрос поставок российского газа в текущем году.

«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — заявили в пресс-службе.

Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко жаловался, что республика покупает российский газ по завышенной цене. Однако в России напомнили, что стоимость контрактов экономически обоснована, связана с затратами и инвестициями поставщиков, указал «Царьград».

Накануне сообщалось, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только следующего года, отметило «Утро.ру». Топ-менеджер напомнил, что нынешние условия были окончательно согласованы в феврале, указал «АиФ».

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