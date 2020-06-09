Система пенсионного обеспечения в России изменится с 1 июля

Москва, 9 июня. Еще одна корректировка системы пенсионного обеспечения в России произойдет с 1 июля 2020 года.

Начнет действовать закон, согласно которому будет восстановлена индексация работающим пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых. Также эту категорию граждан ожидает перерасчет пенсии с учетом пропущенных плановых индексаций. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение Госдумы. Он может быть принят до начала следующего месяца.

Напомним, две новые льготы ждут пенсионеров в России. Речь идет о новой доплате к пенсии за возраст. В настоящее время на нее могут рассчитывать все пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Если нововведение будет одобрено, возрастная планка снизится до 75 лет. Вторая льгота уже получила одобрение правительства РФ. Пенсионеры могут получить отсрочку по задолженностям по кредитам в случае необходимости.

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее заявил, что предложенные депутатами Госдумы две льготы для российских пенсионеров являются социально значимыми, однако одна из них вызывает много вопросов.