Таганский суд Москвы изберет меру пресечения Ефремову 9 июня

Москва, 9 июня. Вопрос об избрании меры пресечения актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП, будет решен Таганским районным судом Москвы во вторник, 9 июня. Об этом рассказала пресс-секретарь инстанции Зульфия Гиринчук.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте артиста.

«Ожидается поступление материала сегодня», — отметила Гиринчук.

Кроме того, адвокат Виталий Чернышов пояснил, что следствие планирует предъявить обвинение Ефремову во время допроса.

«В ходе допроса ему планируют предъявить обвинение по ч. 4 ст. 264. («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»). Сейчас следственное действие продолжается», — сказал защитник.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком. От полученных в результате ДТП травм водитель фургона скончался. Инцидент произошел на Смоленской площади в Москве.

Как передает РИАМО, в отношении актера возбуждено уголовное дело, артисту грозит до 12 лет лишения свободы.