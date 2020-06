Алжир заявил о поддержке «Каирской декларации» в вопросе урегулирования ливийского кризиса

Алжир, 9 июня. Президент Алжира заявил о поддержке египетской инициативы в отношении мирного урегулирования ливийского кризиса. Об этом сообщается в аккаунте Twitter арабской газеты.

BREAKING | Algerian Presidency: We welcome the Egyptian initiative on #Libya. #CairoDeclaration #Algeria pic.twitter.com/UVKR1VEy45