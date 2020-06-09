Алжир заявил о поддержке «Каирской декларации» в вопросе урегулирования ливийского кризиса

Алжир, 9 июня. Президент Алжира заявил о поддержке египетской инициативы в отношении мирного урегулирования ливийского кризиса. Об этом сообщается в аккаунте Twitter арабской газеты.

Отметим, «Каирскую декларацию» уже публично поддержали Россия, ОАЭ, Франция, США и несколько арабских государств. В Евросоюзе также положительно отзываются о египетской инициативе, о чем сообщил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж напротив, отказался от прекращения огня и перемирия с ЛНА, тем самым отвергнув возможность мирного урегулирования ливийского кризиса, предложенного в рамках «Каирской декларации». Более того, глава триполитанского правительства заявил о намерениях ПНС продолжить боевые действия в регионе и попытки прорваться к Сирту. По мнению официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари, причина отказа ПНС Ливии от мирных инициатив кроется в позиции бандформирований, находящихся в Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Лига арабских государств обращалась к представителям ПНС Ливии с призывом занять положительную позицию в отношении «Каирской декларации» о прекращении огня и политического пути выхода из нынешнего кризиса.