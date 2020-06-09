Первыми гостями Главного храма ВС РФ стали послы иностранных государств

В Главном храме ВС РФ и музейном комплексе «Дорога памяти» во вторник, 9 июня, провели одну из первых экскурсий для высокопоставленных гостей — посетителями стали послы шести иностранных государств. Что впечатлило представителей других государств и позовут ли они в новый российский храм своих туристов — в материале Федерального агентства новостей.

Увидеть своими глазами творение современного российского зодчества в подмосковный парк «Патриот» приехали чрезвычайные полномочные послы Армении, Китая, Белоруссии, Вьетнама, Сербии и Индии. Как объяснил их сегодняшний гид — помощник настоятеля собора Дмитрий Кравчук, — послам показали «филиал неба на земле, духовное сердце России». Иностранных гостей провели сначала по залам нижнего храма, показали художественно-архитектурное убранство и объяснили православные символы.

«Вы точно знаете, как хрупок и нестабилен этот мир, — рассказывал послам Кравчук. — Иконы на фарфоре напоминают нам о том же, но здесь, в этом храме, мы будем молиться за то, чтобы наш мир был более стабильным».

Не все послы хорошо знакомы с таинствами Русской православной церкви, поэтому многих поразило помещение для крещения с огромной фарфоровой купелью, где может окунуться и взрослый человек, который решил креститься в сознательном возрасте.

«Здесь во время крещения начинается дружба между Богом и человеком», — рассказал священнослужитель.

Сербский посол Мирослав Лазанский чувствовал себя в православном храме очень уверенно и сразу нашел среди образов знакомое изображение Александра Невского.

«Меня крестили в церкви этого святого в Белграде», — объяснил он и попросил сфотографировать его на фоне иконы.

По словам Лазанского, именно вера очень сближает сербский и русский народы.

«Мы, как и русские, в трудные времена восклицаем «Боже, сохрани!», — сказал он, — и я прекрасно понимаю, какую роль играло возвращение церкви во времена Великой Отечественной войны, как поднимало дух солдат Красной армии».

Он также напомнил, что сербские и русские солдаты никогда не встречались на поле боя по разные стороны фронтов.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в храме вел себя уважительно, но очень сдержанно, зато в галерее «Дорога памяти» оживился и охотно расспрашивал уже другого экскурсовода об исторических объектах экспозиции, о том, воевала ли Красная армия с привлечением конницы, и рассуждал о способах обогрева пулемета. По его словам, Вторая мировая война — самая большая трагедия в мире.

«В ней пострадали очень много стран и народов. И наш народ, и советские народы сражались вместе. Вместе переносили самые тяжелые удары и несли самые большие потери, чтобы защитить мир и справедливость», — отметил Чжан Ханьхуэй.

По его мнению, человечество должно запомнить этот урок и не повторять его.

В мультимедийной галерее изображений каждый посол попробовал найти фотографию своего родственника или соотечественника, призванного на фронты Великой Отечественной войны, — напомним, что в проекте «Дорога памяти» создана цифровая галерея с именами и снимками всех участников войны. Посол Вьетнама Нго Дык Мань рассказал, что при участии Минобороны РФ посольство Вьетнама в России установило имена семи вьетнамских добровольцев, сражавшихся в составе Красной армии при обороне Москвы.

«На данный момент мы установили личности этих семи солдат, — уточнил посол. — Пять из них за свой вклад в Великую Отечественную войну были отмечены высокой наградой Советского государства — орденом Отечественной войны 1-й степени. Я горжусь тем, что поколение вьетнамских военных принимало непосредственное участие в великой войне, защищая Москву и Советский Союз».

Посол рассказал, что вьетнамцев война застала во время учебы в СССР. Молодые люди вступили в Красную армию в самом начале войны и уже зимой 1941 года воевали за Москву.

Послы не только поделились впечатлениями от посещения храмового комплекса, но и высказались на тему скандалов, которые поднимаются к дате 75-летия Победы. Они поблагодарили Россию за сохранение исторической памяти, правды о войне и призвали бороться с попытками фальсифицировать историю и очернять героев.

Например, по словам Мирослава Лазанского, роль простых солдат часто забывается после окончания больших войн.

«Я рад, что в России этого не происходит, — сказал он. — Вы переплетаете роль войска и религии в душе человека, и этот храм — прекрасное отражение российского и советского человека».

Главный храм Вооруженных сил России будет открыт 22 июня. По замыслу Минобороны, инициаторов строительства, он создан как символ духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.