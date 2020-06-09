Эксперт указал на попытку Фатхи Башаги обелить себя на фоне беспредела боевиков ПНС Ливии

Главарь «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага пытается обелить себя, пытаясь взвалить вину триполитанского режима Файеза Сарраджа за преступления против ливийских граждан на якобы отдельных сотрудников своего ведомства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Политолог прокомментировал сделанное накануне Фатхи Башагой заявление о том, что он официально признает нарушения прав человека, совершенные сотрудниками «органов безопасности» ПНС Ливии. Стоит отметить, что главарь «МВД» триполитанского «правительства» также подтвердил, что деятельность боевиков незаконных вооруженных формирований ПНС нарушает законодательство, практику и обычаи североафриканского государства.

Террористическое «ведомство»

По словам собеседника ФАН, признанием действий бандитских группировок в Ливии — нарушением прав человека — одиозный «чиновник» ПНС намеревается скрыть свою причастность к этим преступлениям. Не стоит забывать, что в рядах бандформирований его «ведомства» состоят по большей части члены запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1. Эксперт подчеркнул, что под формой «силовиков» ПНС не удалось спрятать террористов.

«Наверное, Башага понимает, что на сегодняшний день уже, пожалуй, не удастся откреститься от преступлений, совершенных боевиками Правительства национального согласия, в том числе и членами группировок «МВД». Не признавая этого, он фактически ставит под удар себя, становясь соучастником всех этих преступлений. А своим заявлением, признав беспредел, он пытается отвлечь внимание от своей причастности к этому, взваливая всю вину на сотрудников своего «ведомства», являющихся обыкновенными террористами, надевшими форму силовиков», — отметил член экспертного совета «Офицеры России».

«Министр» ПНС вводит в заблуждение

Эксперт уверен, что подобное лицемерие со стороны Фатхи Башаги является неудачной попыткой обеления собственной репутации, поскольку о его преступной деятельности и связях с террористами известно далеко за пределами Ливии. Также Александр Перенджиев напомнил, что именно «министр» несет ответственность за беспредел, устроенный членами подконтрольных ему группировок на оккупированных ПНС территориях страны. При этом он указал на то, что Турция, активно поддерживающая марионеточный режим в Триполи, скорее всего, также сильно недовольна, что преступления, совершенные при ее участии в Ливии, все чаще оказываются раскрытыми для всего международного сообщества.

«Фатхи Башага хочет всех убедить, что его подчиненные якобы его не послушали, и будто бы он не имеет отношения к их преступлениям. Но мы все прекрасно понимаем, что «рыба гниет с головы», все эти боевики (ПНС Ливии — Прим. ФАН) не могут выступать в качестве самостоятельной субстанции, деньги за свою деятельность они, наверняка, получают от своего руководителя. Поэтому очевидно, что этот «товарищ» попросту пытается ввести всех в заблуждение, немножко дистанцироваться и обелиться. Чувствуется явный кризис в террористических структурах ПНС, наверное, их хозяева в Турции также не очень-то довольны вот таким вот беспределом, который уже просто невозможно скрывать», — констатировал аналитик.

Ряженые террористы

В завершение беседы с корреспондентом ФАН доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова заявил о том, что так называемое Правительство национального согласия в данном случае в лице одного из своих «чиновников» показало свое истинное обличие. Он заключил, что всех преступлений, в которых виновен режим Файеза Сарраджа, уже не удастся скрыть, поскольку народ Ливии больше не намерен терпеть бесчинства бандитских триполитанских группировок, поддерживаемых Анкарой.

«Впрочем, чего еще можно было ожидать от террористов, назвавшихся ПНС Ливии и продолжающих совершать преступления против ливийского народа. Теперь они, как змеи, начинают изворачиваться. Это бандитский режим и так называемое «МВД» ПНС доказывает, что террористических группировок не спрятать, скрыв их за псевдогосударственными структурами. Мы видим, что боевики, захватившие Триполи, безуспешно пытаются нарядиться в форму силового ведомства», — подытожил Перенджиев.

Террор боевиков ПНС в Тархуне

Наглядным примером, демонстрирующим намерения бандформирований ПНС, являются их недавние преступления против мирных жителей города Тархуна и ряда других населенных пунктов, захваченных за последнее время террористами. Об этом беспределе протурецких боевиков и сирийских террористов-наемников, грабежах и мародерстве более подробно рассказало в своем материале Федеральное агентство новостей.

Напомним, ранее командование Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заявило о создании специального комитета для предоставления помощи ливийским гражданам, пострадавшим от преступной деятельности боевиков ПНС, а также тем, кто был вынужден покинуть свои дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.