Яковлева осудила сбежавших с места ДТП друзей Ефремова

Москва, 9 июня. Российская актриса Елена Яковлева прокомментировала смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов.

Актриса напомнила, что давно знакома с Ефремовым, отметив, что он является очень талантливым человеком. Однако ДТП с его участием требует детального разбирательства. При этом Яковлева раскритиковала пассажиров, которые в момент аварии находились в салоне автомобиля Ефремова, а потом сбежали.

«Ну, уже всем это известно, и почему они сбежали?» — сказал актриса.

Она призналась, что ей не понятно, почему спутники бросили Ефремова и сбежали с места аварии, передает MK.Ru.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником автомобильной аварии в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Михаила Ефремова. Спикер Госдумы подчеркнул, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.

При этом некоторые коллеги Ефремова встали на защиту артиста. Так, актер Алексей Панин призвал всех российских актеров «заступиться» за Михаила Ефремова.