Хазин уверен, что американские финансовые элиты готовы на уничтожение США

Москва, 9 июня. Американские финансовые элиты хотят возложить ответственность на президента США Дональда Трампа за происходящее в стране, они даже готовы уничтожить государство, заявил экономист Михаил Хазин в эфире телеканала «Россия-24».

В настоящее время финансовые элиты, которые преимущественно состоят из демократов, пытаются использовать любые возможности, чтобы оказать давление на главу Белого дома. Цель очевидна — возложить на президента всю ответственность за напряженную ситуацию в стране.

США, как и другие участники международного сообщества, переживают серьезный кризис, и совершено очевидно, что ситуация может усугубиться. По этой причине финансовым элитам США нужно устроить хаос, на который впоследствии можно было бы все списать. Хазин, комментируя ситуацию в США, заявил, что пандемия коронавируса оказалась не столь удачной, поэтому переключились на раскрутку темы с расовыми протестами.

«Логика у них будет следующая, я думаю: стратегия, которую они выбрали, будет устроена так, что банкиры будут максимально раскачивать ситуацию до тех пор, пока Трамп не поймет, что они готовы в том числе ликвидировать Соединенные Штаты Америки», — сказал экономист.

При этом, как считает эксперт, банкирам важно не только возложить всю ответственность на Трампа, но и урвать себе вкусный кусок. Кроме того, по словам Хазина, элитам важно отвести от себя удар за все те нарушения, которые они допускали на протяжении нескольких лет.

Как напомнил «Царьград», волна протестных акций накрыла практически всю Америку. Причиной бунта стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полицейских, указал Infox.ru.