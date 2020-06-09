Михаила Ефремова официально задержали

Москва, 9 июня. Актер Михаил Ефремов официально задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как уточнили в ведомстве, водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом (он же Ефремов), задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время следствие установило, что авария напротив дома 3 на Смоленской площади произошла 8 июня около 22.00. Водитель, управлявший иномаркой, совершил столкновение с автомобилем Lada.

В результате мужчина, управлявший фургоном, получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован, где впоследствии скончался. В отношении водителя иномарки было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Расследование продолжается.

Сегодня также стали известны результаты медицинского освидетельствования Ефремова. Анализы выявили в крови и моче актера следы кокаина и марихуаны. Кроме того, было подтверждено сильное алкогольное опьянение Ефремова (оно составило 2,1 промилле).

Отметим, что сам актер не получил никаких травм, но сегодня ему несколько раз вызывали скорую. В итоге он все-таки смог приехать на допрос.

Родственники погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова рассказали журналистам, что с ними никто не связывался (ни сам Ефремов, ни его адвокат или родственники).