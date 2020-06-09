Глава РФС Дюков ответил на критику Федуна

Москва, 9 июня. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на критику владельца московского «Спартака» Леонида Федуна касательно места проведения полуфинала матча Олимп-Кубка России.
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календари чемпионата и Олимп-Кубка России на оставшуюся часть сезона. Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавируса нового типа.
Полуфинальная встреча «Зенита», по согласию исполкома РФС, должна пройти в Санкт-Петербурге. На это Федун заявил, что «Зенит» продавливает все вопросы в свою пользу. Об этом напоминает НСН.
«Вы же понимаете, что решения в пользу «Зенита» не продавливаются. Иначе бы о возобновлении чемпионата речи бы не шло, и «Зениту» вручили бы золотые медали», — сказал Дюков.