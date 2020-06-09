Глава РФС Дюков ответил на критику Федуна

Москва, 9 июня. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на критику владельца московского «Спартака» Леонида Федуна касательно места проведения полуфинала матча Олимп-Кубка России.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календари чемпионата и Олимп-Кубка России на оставшуюся часть сезона. Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавируса нового типа.

Полуфинальная встреча «Зенита», по согласию исполкома РФС, должна пройти в Санкт-Петербурге. На это Федун заявил, что «Зенит» продавливает все вопросы в свою пользу. Об этом напоминает НСН.