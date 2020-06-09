Вирусологи напомнили россиянам о важности дезинфекции рук и ношения маски

Москва, 9 июня. Соблюдение личной гигиены и ношение защитных средств остаются актуальными мерами, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в России. Об этом заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

В разговоре с корреспондентом издания «Политика сегодня» медик рекомендовал россиянам не пренебрегать мерами предосторожности.

«Не забывать про дистанцию, если ее невозможно выдержать, то не забывать про маску, и не забывать мыть руки — вот то, что нам надо делать в этот угрожающий период. Когда окончательно победим вирус, заново начнем закаливать организм, потому что нагрузка на иммунную систему очень важна», — отметил Чепурнов.

В Москве и ряде регионов уже началось смягчение коронавирусных ограничений. В столице открылись парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники. В ближайшее время свою работу возобновят заведения общепита, бассейны и спортзалы, однако их посещение будет сопровождаться соблюдением профилактических мер.