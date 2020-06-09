«Норникель» переводит «грязные» предприятия от границ Норвегии «вглубь» России

Санкт-Петербург, 9 июня. Руководитель АНО «Беллона» (Мурманск) Алексей Золотков в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что ГМК «Норильский никель» закрывает в поселке Никель на границе с Норвегией плавильный цех с рудно-термическими печами, являющимися основным источником загрязнения атмосферы серой в Мурманской области. По имеющейся у эколога информации, производство, возможно, будет переведено в Мончегорск, «вглубь» России.

«Я не буду утверждать это, поскольку это тайна, покрытая мраком», — заявил эксперт.

В то же время, отмечает Золотков, рудно-плавильное производство, скорее всего, будет организовано на новых технологических принципах. Как это произошло с другой «дочкой» «Норникеля» — Кольской горно-металлургической компанией в Заполярном, которая недавно сменила технологию производства, в результате чего выбросы двуокиси серы в Заполярном практически сошли на нет.

Из других основных загрязнителей природы в Мурманской области эколог отметил предприятие «Апатит», которое «пылит летом», и Мурманский торговый порт.