Ростуризм назвал стоимость летних пакетных туров по России

Москва, 9 июня. Ростуризм планирует запустить туры на Байкал, стоимость которых будет начинаться от 30 тысяч рублей. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, ведомство планирует запустить несколько новых туристических маршрутов, которые станут альтернативой южным курортам. В настоящее время Ростуризм ведет переговоры с авиакомпаниями, владельцами отелей и властями субъектов РФ.

Догузова отметила, что к настоящему моменту были достигнуты договоренности о начале чартерных перевозок в Калининградскую область, Бурятию, Хакасию и Алтай. При этом недельный отдых в Калининградской области обойдется в 10 тысяч рублей.

«Мы также впервые запускаем чартеры в Республику Хакасия, там цены будут начинаться от 35 тысяч рублей за неделю за одного человека. Республика Алтай будет доступна по цене от 25 тысяч рублей на недельный отдых за одного человека», — добавила глава Ростуризма.

По ее словам, в стоимость тура будет входить авиаперелет, проживание в гостинице, а также широкий спектр экскурсионных программ. Догузова выразила надежду, что в нынешнем сезоне будут запущены около 10 подобных туров.

«Будем делать все возможное для того, чтобы россияне как можно комфортнее, безопаснее, интереснее и доступнее смогли отдохнуть на территории нашей страны», — подчеркнула глава ведомства.

Ранее Догузова сообщила, что Ростуризм планирует запустить туристический сезон в России с 1 июля.