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19:18 9 Июня 2020

В Крыму отменяют обсервацию для приезжих из других регионов. События дня. ФАН-ТВ

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Экономика России справится с восстановлением лучше Европы

В Крыму отменяют обсервацию для приезжих из других регионов. События дня. ФАН-ТВ

Российская экономика, в целом, справится с последствиями распространения коронавируса лучше, чем европейская или американская. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. По словам Грефа, банк и экономика страны в целом проходят кризис лучше, чем ожидалось. Сбербанк рефинансировал кредиты россиянам на сумму 1 трлн рублей. С таким объемом реструктуризации, как сообщает председатель правления банка, раньше не доводилось сталкиваться. Это повлекло за собой снижение ставок на кредитном рынке и помогло восстановлению предприятий. Также на встрече обсудили и вопрос о льготных ипотечных кредитах — они, по сообщению Германа Грефа пользуются спросом.

Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности

В Крыму отменяют обсервацию для приезжих из других регионов. События дня. ФАН-ТВ

Михаил Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2035 года. Должно вырасти количество компаний, которые занимаются инновациями, ожидается повышение затрат на цифровизацию, экспорт промышленной продукции должен составлять 205 млрд долларов в год — такой показатель планируется к 2024 году. Как говорится в документе, в стратегии детально рассматриваются приоритетные направления развития авиационной, судостроительной, электронной, медицинской, автомобильной отраслей, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, химического и нефтехимического комплекса. В результате рост индекса производства обрабатывающей промышленности должен составить 116% к 2024 году, и 192% к 2035 году. Что обеспечит опережающее развитие российской экономики, поможет увеличить доходы граждан.

В Крыму с 15 июня отменяют режим самоизоляции

В Крыму отменяют обсервацию для приезжих из других регионов. События дня. ФАН-ТВ

В Крыму с 15 июня отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан и двухнедельный карантин для приезжих из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети. Однако, сохранится обсервация для приезжих из-за рубежа. Также с 15 июня снимаются ограничения на проезд льготников в электричках, автобусах и троллейбусах. При этом глава Крыма попросил жителей быть настороже и помнить, что болезнь все еще есть. Напомним, самоизоляция или обсервация (при отсутствии условий), действовала для приезжих с 9 апреля. Всего в республике Крым зарегистрировано 446 случаев коронавирусной инфекции, 330 человек из них уже выздоровели, 5 — погибли. За последние сутки подтверждено 8 новых случаев.