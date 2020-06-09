В Крыму отменяют обсервацию для приезжих из других регионов. События дня. ФАН-ТВ

Экономика России справится с восстановлением лучше Европы Российская экономика, в целом, справится с последствиями распространения коронавируса лучше, чем европейская или американская. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. По словам Грефа, банк и экономика страны в целом проходят кризис лучше, чем ожидалось. Сбербанк рефинансировал кредиты россиянам на сумму 1 трлн рублей. С таким объемом реструктуризации, как сообщает председатель правления банка, раньше не доводилось сталкиваться. Это повлекло за собой снижение ставок на кредитном рынке и помогло восстановлению предприятий. Также на встрече обсудили и вопрос о льготных ипотечных кредитах — они, по сообщению Германа Грефа пользуются спросом.

Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности Михаил Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2035 года. Должно вырасти количество компаний, которые занимаются инновациями, ожидается повышение затрат на цифровизацию, экспорт промышленной продукции должен составлять 205 млрд долларов в год — такой показатель планируется к 2024 году. Как говорится в документе, в стратегии детально рассматриваются приоритетные направления развития авиационной, судостроительной, электронной, медицинской, автомобильной отраслей, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, химического и нефтехимического комплекса. В результате рост индекса производства обрабатывающей промышленности должен составить 116% к 2024 году, и 192% к 2035 году. Что обеспечит опережающее развитие российской экономики, поможет увеличить доходы граждан.