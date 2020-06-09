Захваченные пиратами у берегов Бенина моряки вернулись в Грузию

Тбилиси, 7 июня. Агентство морского транспорта Грузии на своей странице в Facebook сообщило о возвращении в Грузию девяти моряков с танкера Alpine Penelope. Судно подверглось нападению пиратов 20 февраля у берегов Бенина.

Инцидент произошел в 76 морских милях от крупнейшего города Бенина — Котону. Судно, принадлежащее греческой компании Oceangold Tankers шло под флагом Либерии из Амстердама (Нидерланды) в Лагос (Нигерия). Когда танкер проходил вдоль побережья Бенина, вахтенный офицер обнаружил на палубе двух вооруженных людей и подал сигнал тревоги. После этого связь с Alpine Penelope была потеряна.

Сообщается, что в экипаже судна было 24 человека из Грузии, Украины и Филиппин. Пираты захватили десять членов экипажа — девять грузин и одного украинца, которых увезли в неизвестном направлении. Украинский моряк вернулся на родину спустя три недели, а его грузинским коллегам пришлось ждать освобождения еще три месяца.

Это далеко не единственный случай захвата моряков в Гвинейском заливе. Пираты атакуют проходящие мимо суда, причем в последние годы морские разбойники существенно расширили радиус своих нападений. Благодаря появлению у пиратов скоростных моторных лодок они стали атаковать суда, идущие в 100-120 милях от берега и дальше, тогда как до 2010 года дальше 30 морских миль от побережья пираты не заходили.

Системной борьбы с пиратами в Гвинейском заливе не ведется. Власти Нигерии, как наиболее заинтересованной в безопасности судоходства страны, время от времени проводят антипиратские рейды, но без ощутимого результата

Пираты продолжают атаковать проходящие мимо суда, захватывая заложников ради выкупа. Попадают к ним в плен и россияне. Так, 10 мая в Гвинейском заливе у берегов Экваториальной Гвинеи было зафиксирована два нападения на суда Rio Mitong и Djibloho. В результате нападения двое россиян были ранены, а трое — похищены.