Зеленский обвинил украинских мэров в сепаратистском бунте

Киев, 9 июня. Власть на местах настроена против Украины, поскольку выступает против ее президента. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Таким образом он ответил на вопрос, ожидает ли он конфликтов на местном уровне, поскольку все мэры настроены против него.

«Думаю, не все. Они настроены не против нас — и это не пафос — а прежде всего против Украины. Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком… Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — сказал он, обвинив украинских мэров в сепаратистском бунте.

Ранее украинский политолог и публицист Ростислав Ищенко выразил мнение, что конфликт между властями разных уровней на Украине возникает по вине Киева.

По его словам, в столице не понимают, что управление каким бы то ни было регионом невозможно без поддержки местных элит. Киев не только не имеет этой поддержки, но и провоцирует локальные элиты на смену регионального элитного консенсуса на межрегиональный. Центральная власть не готова давать регионам что-либо, но имеет большое желание получать с них выгоду.

Наличие разногласий между региональными и киевскими властями доказала ситуация с коронавирусом. Пандемия послужила еще одним примером того, насколько на деле расшатана и ослаблена власть в стране. Мэры украинских городов начали вести собственную, противоречащую звучащей из Киева политику ослабления карантина, напоминает газета «Взгляд».