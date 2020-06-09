Похудевшая Брежнева продемонстрировала фигуру в откровенном купальнике

Москва, 9 июня. Популярная российская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками эффектными кадрами в открытом купальнике. Снимок исполнительница опубликовала в разделе stories в соцсети instagram.

Брежнева для фотографии выбрала весьма откровенную позу. Она сделала снимок в зеркале, развернувшись к нему спиной таким образом, что полностью видны ягодицы артистки. Судя по всему, Брежнева еще больше похудела.

«Наконец-то надела купальник», — написала певица.

Вера Брежнева ранее выложила эротическую фотосессию в социальной сети. На кадрах исполнительница сидит на подоконнике. В комментарии к посту певица призвала подписчиков оставаться дома во время пандемии и заниматься любовью. При этом поклонникам не понравился призыв звезды. Они сочли фотографии пошлыми.

Исполнительница регулярно публикует в социальных сетях откровенные снимки. Недавно она певица предстала перед поклонниками топлесс, прикрыв грудь руками. Певица продемонстрировала шикарную фигуру и рассказала, как поддерживать форму. Брежнева призналась, что практикует голодную диету. По словам певицы, она устраивает себе мягкие разгрузочные дни.