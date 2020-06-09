Ефремов мог употреблять наркотики не в день ДТП

Москва, 9 июня. Уровень содержания кокаина и канабиноидов (марихуаны) в анализах актера Михаила Ефремова говорит о том, что он не употреблял эти вещества в день аварии, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

«Он употреблял их не в день аварии, а раньше», — уточнил он.

По его словам, эти остаточные следы наркотиков могли не сказаться на общем состоянии актера в тот день.

Как сообщалось ранее, помимо следов наркотиков, медосвидетельствование показало сильную степень алкогольного опьянения Ефремова. Сегодня он был доставлен на допрос.

Смертельное ДТП в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Ефремов за рулем внедорожника вылетел на встречную полосу и протаранил фургон. Управлявший им Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу, но он скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека при нарушении ПДД в состоянии опьянения. После смерти Захарова дело было переквалифицировано на более тяжкую статью — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

ДТП с участием Ефремова сегодня прокомментировал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков. По его словам, в Кремле не думают о том, стоит ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста, речь идет о «трагическом, чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек».