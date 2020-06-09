В Литве решили снести памятник писателю Цвирке за его поддержку СССР

Москва, 9 июня. Стремление уничтожить советские памятники демонстрирует деградацию властей Литвы. Такое мнение высказал глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Политолог прокомментировал изданию «Политэксперт» требование депутатов Сейма ускорить демонтаж памятника литовскому писателю советского периода Пятрасу Цвирке, который поддержал вхождение Прибалтики в состав СССР.

«Я горячо приветствую их предложения. Потому что чем больше они будут уничтожать свою культуру, тем быстрее эта власть деградирует. А когда на смену придут новые люди, они вернут пантеон литовской культуры, всех поэтов и писателей, которые незаслуженно пострадали, как это когда-то было в фашистской Германии», — считает Межевич.

По его словам, Цвирке не имеет никаких заслуг перед советской властью, при этом писатель внес большой вклад в развитие литовской литературы.

«Рано или поздно литовскому обществу надоест подобное издевательство на собственной историей. Тоталитарный литовский режим падет, и классики литовской литературы вернутся», — резюмировал эксперт.

Он также заявил, что не видит смысла вмешиваться в ситуацию на официальном уровне по аналогии с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.